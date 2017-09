Peter Vilfan: To je najboljša Slovenija, bojim se le sodnikov

ISTANBUL – Slovenija potrebuje eno zmago, da osvoji medaljo, oziroma dve, da postane evropska prvakinja. Prvi odgovor bomo dobili v četrtek zvečer, ko se bo zasedba Igorja Kokoškova v polfinalu zoperstavila Španiji. Legenda slovenske košarka Peter Vilfan pravi, da je to najboljša slovenska reprezentanca v zgodovini in da se razen sodnikov nimamo česa bati.

»Po tekmi z Latvijo, ki je bila izjemno neugoden nasprotnik, sploh ne vidim reprezentance na tem evropskem prvenstvu, ki nas lahko premaga. Španija me ne skrbi. Ključno bo zaustaviti Sergia Rodrigueza in mislim, da imamo dovolj dobrih obrambnih igralcev, z Dragićem na čelu, da nam to uspe. Gasola nista več ista igralca kot pred leti. Ko sta skupaj na igrišču, se sploh ne ujameta. Prepočasna sta za nas. Ricky Rubio ni faktor. Če bomo Španijo prisilili v hitro igro, nima nobene možnosti,« je uvodoma povedal Vilfan.

»Dragič dela to, česar prej ni«

»To je najboljša reprezentanca, kar jih je imela Slovenija. Po imenih sicer ne, saj smo imeli nekoč v ekipi tudi po pet igralcev iz lige NBA in najboljših evropskih klubov, po tem, kako igra in funkcionira, pa brez dvoma. Goran je v zrelih letih in na svojem zadnjem evropskem prvenstvu želi pokazati, da je vrhunski igralec, pravi vodja. Dela to, česar prej ni. Šali se, pogovarja z novinarji, trenira in igra kot 'norec' pa še soigralcem pomaga in jih vodi. Luka Dončić, ki je fenomen in za katerega mi zmanjkuje pridevnikov, ima to srečo, da ima ob sebi takega Dragića, ki mu dovoli biti najboljši. Nato je tu še Klemen Prepelič, ki je v zadnjih letih dozorel in postal pravi ostrostrelec. Imamo Gašperja Vidmarja, ki igra najboljšo košarko v karieri, pozabiti pa ne smemo na Anthonyja Randolpha, ki je tej reprezentanci dal novo dimenzijo. On je zvezdnik Real Madrida, ki je prišel v slovensko reprezentanco in se ji popolnoma podredil. Na prvih tekmah je bil dokaj neopazen v napadu, a je v obrambi opravljal pomembne naloge. Proti Ukrajini se je prvič razigral, z Latvijo je naredil še korak naprej. Ima 211 centimetrov in res ne vem, kako ga bodo Španci zaustavili. Pa da na pozabimo, imamo še Blažića, Čančarja, ki bosta tudi slej ko prej eksplodirala,« je nadaljeval Vilfan.

Sodniška katastrofa

Edino bojazen Vilfana v polfinalu so sodniki. Zaradi nesoglasij v evropski košarki je Fiba Europe odslovila vse najboljše evropske sodnike, tako da tekme prvenstva sodijo manj uveljavljeni delivci pravice. »To je katastrofa. Največje evropsko tekmovanje sodijo ljudje iz košarkarsko nerazvitih držav, celo z drugih celin, kjer je igra precej drugačna. Nekdo je rekel, da sodniki v prvem delu prvenstva niso naredili prevelike škode. Upam, da jim vajeti ne bodo ušle iz rok zdaj in da zaključek prvenstva ne bo v njihovi luči. Bodite prepričani, da bodo Španci močno pritiskali nanje. Pau Gasol vsakič, ko ne doseže koša, pogleda proti sodniku in krili z rokama. Od prve minute naprej bodo vršili pritisk in le upam lahko, da sodniki ne bodo nasedli.«

Šestdesetletni Peter Vilfan je v Istanbulu komentator tekem, sicer pa ima v primerjavi z zdajšnjimi reprezentanti v svoji vitrini lepo zbirko medalj. Bil je svetovni prvak (1978), evropski podprvak (1981) in dvakrat bronast – na SP v Kolumbiji 1982 in EP v Italiji 1979. Za reprezentanco Jugoslavijo je zbral 121 nastopov (1977–1983), bil pa je tudi prvi kapetan slovenske reprezentance po osamosvojitvi.