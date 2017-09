Peter Prevc poziva navijače, Dragić pa: »Lep dan za zlato je!«

CARIGRAD –Ob 20.30 se za slovensko košarko in slovenski šport začenja zadnje dejanje evropskega prvenstva. Nekdanji košarkarski reprezentant Boštjan Nachbar je na twitterju zapisal: »Naj si bo zmaga ali poraz, sem ponosen na to, kar je ekipa dosegla. Dajmo Slovenija!«

Smučarski as Peter Prevc, ki je Slovenijo že večkrat spravil do delirija s svojimi uspehi pa je na facebooku zapisal: »Hočem, da se danes vsi Slovenci povežemo in našim fantom pošljemo energijo!! Zato gremo to fotko deliti kokr se le da!! Zbiramo share za naše fante.«



Brat kapetana Gorana Dragića, Zoran, je zapisal: »Danes je lep dan za zlato!« Rokometaš Luka Žvižej sporoča: »Samo bodite vi, takšni kot ste, ker ste najboljši.«



Kako se na večer pripravljate vi? Pošljite nam fotografije ali video.