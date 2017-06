Olimpija pri KZS vztraja z malo dvorano v Stožicah

Hala Tivoli je bila letos kraj srečnega imena za Union Olimpijo. Zmaji so letos v hramu slovenske košarke postali državni prvak. Po novem si bodo dvorano morali deliti z novim prvoligašem Ilirijo, ki je pod taktirko trenerja Saše Dončića iz 3. lige ekspresno prišla med elito. Zmaji so veseli, ker je Ljubljana dobila še enega prvoligaša, sami pa bi najraje ves čas igrali v Stožicah. Pa se zgodi, da je velika stožiška lepotica zasedena. Takrat morajo z vso logistiko v Tivoli, osebju kluba to zagotovo ni pogodu. Rešitev je na dlani, a Košarkarska zveza Slovenije ne dovoli, da bi zmaji tekme državnega prvenstva igrali v ogrevalni dvorani. Ker ta ni ustrezna, so sporočili iz KZS.



Sporno število in garderobe



Novembra lani je dvorano na Olimpijino pobudo obiskala registracijska komisija KZS za dvorane, da bi proučila možnosti za zeleno-bele, ki pa so se po obisku sesule kot hišica iz kart. Ogrevalna dvorana v Stožicah glede na veljavna določila tekmovalnih propozicij 1. SKL za člane in pravilnika o licenciranju ne zadostuje za izvedbo tekem lige Nova KBM. Število sedežev je namesto predpisanih 700 le 427. Sporne so garderobe, ki so po oceni komisije nameščene dve nadstropji od igralne površine. Predstavnik zveze je še spomnil, da sta prihod in odhod iz ogrevalne dvorane možna z dvigalom za osem ljudi oziroma po stopnišču. Skratka, Olimpija prve lige tu ne more igrati. V nasprotju z rokometašicami Krima, ki so tu igrale tekme domačega prvenstva. Očitno imata rokometna in košarkarska zveza različne vatle.



Tudi svetloba in internet



So pa v Olimpiji odločeni, da letos prek zavoda Šport Ljubljana vnovič poskušajo dobiti zeleno luč za dvorano. Matevž Zupančič, direktor državnih prvakov, trdi, da se lahko kapaciteta dvorane s pomočjo stranskih tribun in posebne vrste ob igrišču poveča na zahtevanih 700 ali celo 900 gledalcev. V Olimpiji zanikajo, da morajo igralci dve nadstropji višje v garderobe. Dejansko morajo le eno. To je tudi praksa v Domžalah in Laškem, kjer se nemoteno igra v Komunalnem centru in Treh lilijah. »Urejeni so zadostna svetloba, vrhunski internet in vse potrebno za igranje manjših tekem. Priskrbeli bomo podest za kamere – tako, da bodo snemale tribune, in ne sten, kot je to v nekaterih drugih dvoranah po Sloveniji. Dvorana ni idealna, je pa sprejemljiva in bi bila uporabljena kot rezerva, ko je velika dvorana zasedena,« še dodaja Zupančič. V uteho Olimpiji je lahko, da je dvorana registrirana za tekme 2. SKL, 1. žensko ligo in srečanja mlajših selekcij (U19).