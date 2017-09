Odštevanje: lahko Srbi preglasijo slovenska grla?

CARIGRAD – Ob 20.30 se bo začelo zadnje dejanje košarkarskega evropskega prvenstva. Slovenci pod vodstvom Igorja Kokoškova so že spisali zgodovino z uvrstitvijo v finale. V napovedih pred tekmo vseh tekem, kjer se bodo pomerili s Srbi, pa so bili optimistični in jasni, da gredo po zlato.

Na tribunah dvorane Sinana Erdema, ki sprejme nekaj več kot 13.000 gledalcev, bo nekaj manj kot pol dvorane zapolnila slovenska druščina. Zagotovo bodo vsi delovali kot eno in na ves glas navijali za Gorana Dragića in druščino.



Agencija prodala 1500 paketov, v nedeljo z devetimi letali

Slovenci so se organizirali sami, tja odpotovali z avtom, kombijem, avtobusom, so pa pot organizirale tudi turistične agencije. V nedeljo je z brniškega letališča proti Carigradu poletelo devet čarterskih letov. Pri Kompasu so v 24 urah prodali kar 1500 navijaških paketov za finale.

Srbski portal B92 nima informacij, koliko srbskih navijačev naj bi na finalni tekmi navijalo za njihove košarkarje. Piše pa: »Nekaj je jasno, noro bo!« Tudi Kurir ne navaja števila srbskih navijačev, piše zgolj, da jih je veliko odpotovalo proti mestu na dveh celinah.



Kako se vi pripravljate na tekmo? Kje jo boste spremljali? Imate pripravljene navijaške rekvizite? Sporočite nam in pošljite fotografije ali video.