Odštevamo: fantje se ogrevajo na parketu

CARIGRAD – Goran Dragić, Luka Dončić in drugi izbranci selektorja Igorja Kokoškova si lahko zagotovijo športno nesmrtnost, če bodo v finalu v Carigradu (ob 20.30), premagali Srbijo in postali evropski prvaki.



Spremljali bomo V ŽIVO: Slovenija – Srbija, začetek ob 20.30

Slovenska reprezentanca ima na tribunah dvorane Sinana Erdema številno podporo s tribun. Spodbuja jih kakšnih 5000 navijačev, kljub neprijetnostim z vstopnicami , o čemer smo poročali. Srbom so denimo v Košarkarski zvezi Srbije vstopnice delili zastonj .

Finale si bo v živo ogledala tudi slovenska politična in gospodarska elita. Na čelu bo predsednik vlade Miro Cerar, spremljala ga bosta zunanji in gospodarski minister, Karl Erjavec in Zdravko Počivalšek, ob številni gospodarski odpravi pa bo na tekmi tudi župan Ljubljane Zoran Janković s svojo delegacijo.

Bron so si v popoldanski tekmi z zmago nad Rusijo zagotovili Španci .





