Očetu košarkarja razbili glavo s steklenico

ISTANBUL – Očetu najboljšega srbskega košarkarja Bogdana Bogdanovića so v Istanbulu s steklenico razbili glavo. Kot piše Alo!, se je zgodilo, potem ko je po polfinalni tekmi branil hčer, Bogdanovo sestro.

Priča je povedala, da so bili v restavraciji Srbi z vseh vetrov in prav eden od njih naj bi ga lopnil po glavi. Začelo se je s prepevanjem Bogdanove sestre – iz njenih ust se je slišalo besedilo navijaške pesmi Partizana –, kar nekaterim, menda navijačem Crvene zvezde, ni bilo pogodu. Začeli so jo žaliti in bili celo agresivni. Dragan, oče košarkarja, je vstal in vprašal, zakaj se tako vedejo. Namesto odgovora pa je na njegovi glavi pristala steklenica, ki je povzročila konkretno rano, pripoveduje priča.

Kdo je storilec, ki je zamahnil s steklenico, ni znano.