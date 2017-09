Obsedno stanje: vsi derejo v Celje

CELJE – Vstopnice za ogled finala evropskega košarkarskega prvenstva ta čas niso najbolj vroča roba, saj jih je po pisanju tujih medijev še vedno mogoče dobiti. Precej bolj želen je bil zadnje tri dni slovenski potni list. Izkazalo se je, da tega veliko Slovencev sploh nima … Za potovanje v Turčijo, kjer bo v nedeljo veliki finale s slovensko udeležbo, namreč ne zadostuje osebna izkaznica. Slovenci lahko v Turčijo vstopimo brez vizuma, a potrebujemo potni list. Zato je vladalo pravo obsedno stanje na celjski upravni enoti, kjer so se vile kolone ljudi, ki so želeli potni list izdelan v enem dnevu, zato so kot še nikoli morali delati tudi v Cetisu, ki potne liste tiska.



Okoli 500 potnih listov izdelanih v zadnjih dveh dneh za EP v košarki

Kot je za Delo povedal načelnik celjske upravne enote Damjan Vrečko, so samo v četrtek do 10. ure v Cetisu natisnili že 250 potnih listov: »Danes jih bomo na naši upravni enoti izdali zagotovo med 350 in 400. Vsi, ki so vlogo za potni list oddali do 11. ure ne glede na to, na kateri upravni enoti, bodo danes dobili potni list. Nekateri so prišli ponj tudi iz Kopra. Je pa res, da bomo delo zagotovo morali podaljšati.«

Po na hitro izdane potne liste prihajajo v Celje z vseh koncev naše države. So pa vsi tisti, ki so potni list želeli imeti hitro, morali za to odšteti nekaj več. Za potni list z veljavnostjo treh let je treba odšteti dobrih 39 evrov, za nujnega pa 46 evrov.



Slovenija bo v nedeljo v finalu igrala ob 20.30 po slovenskem času, nasproti ji bo stal zmagovalec obračuna med Srbijo in Rusijo.