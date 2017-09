Noro: čaka nas finale Srbije proti Sloveniji, Srbi v dramatični končnici ugnali Ruse

Srbija in Rusija v boju za evropski finale. Foto: Reuters

CARIGRAD – Srbi so 30 minut obračuna proti Rusom imeli visoko prednost, vodili celo za 16 točk, toda v zadnji četrtini so se jim nasprotniki približali na dve točki, Aleksej Šved pa je celo zgrešil trojko za rusko vodstvo. Na koncu je vajeti v svoje roke vzel Bogdan Bogdanović in najprej s trojko, nato pa še z uspešnim metom po prodoru na višini prostih metov zagotovil Srbom finale. V njem se bodo v nedeljo z začetkom ob 20.30 pomerili s Slovenijo. Balkanski obračun bo zagotovo tudi navijaški obračun v merjenju, kdo je glasnejši!



Rusija – Srbija 79 : 87 (20 : 25, 34 : 48, 57 : 66)

Slovenija je že z zmago nad Španijo in prebojem v finale naredila več kot katera koli članska košarkarska slovenska ekipa v zgodovini samostojne države. Srebro že imajo v žepu, a kot so napovedali, gredo na zlato .