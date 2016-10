Da je preživela, se je že zgodaj naučila uporabljati pesti

V prihajajočem filmu Milton's secret (Miltonova skrivnost) je Michelle Rodriguez postala učiteljica, ki poskuša pomagati učencu, ki so ga vrstniki izbrali za tarčo nadlegovanja. In njegove občutke je lepotica lahko še predobro razumela, saj je morala, če je želela preživeti tiranijo in zastrahovanje svojih sošolcev, že v najstniških letih dobiti debelo kožo in se celo naučiti uporabljati pesti. »Če se nisi prilagodil, si umrl. Ljudje so bili preprosto zlobni.«



Na svet je sicer privekala v teksaškem mestu San Antonio, a vendar dolga leta ni našla obstanka. Z družino so se nenehno selili, morda tudi zaradi korenin njene matere in očeta, saj je nekaj časa živela v materini domovini Dominikanski republiki, nato v očetovem rojstnem Portoriku, dokler pri 17 letih vendar ni začela poganjati korenin v mestu New Jersey. Kjer pa se je za Michelle začela nočna mora. Kot novo dekle v soseski je bila tujka, outsiderka, ki so jo tamkajšnji najstniki nemudoma uporabili za svojo novo boksarsko vrečo. »Spravljali so se name, me zastrahovali in terorizirali. A s tem si se v New Jerseyju moral spopadati drugače kot drugod. Če se namreč nisi prilagodil, si umrl ali pa so zdrobili delčke tvoje duše. Ljudje v New Jerseyju so bili zlobni.«



Vsaka stvar ima dve plati, čeprav je včasih treba dobro pogledati, da v temi najdeš žarek svetlobe. In čeprav je bilo zvezdničino odraščanje zaznamovano s sovraštvom in nasiljem vrstnikov, je iz vsega vendar potegnila nekaj dobrega. »Vedno sem bila malce pobalinska, a me je življenje nato naučilo večje občutljivosti in boljšega razumevanja ter čutenja soljudi. Včasih se nisem ozirala na izgovorjene besede, a sem spoznala, da so močno orožje, nevarno, in lahko ljudi močno prizadenejo,« še dodaja lepotica, goreča in glasna nasprotnica vsakršnega zastrahovanja in nadlegovanja.