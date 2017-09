»Ne bojimo se nikogar, z nami ne bo heca«

HELSINKI – Po zmagi naših košarkarjev nad reprezentanco Francije je samozavest v ekipi zrasla.

Kot je povedal selektor Igor Kokoškov, se z zmagami gradita samozavest in kemija v ekipi, zato se vsake tekme lotijo z enako mero energije in zbranosti. »Imamo veliko mladih igralcev v ekipi, ki se morajo naučiti zmagovati in ni boljše šole zanje, kot na velikem tekmovanju premagati spoštovane reprezentance. Zmage potrjujejo, da si dober in da si na pravi poti. Kmalu nas čaka nov tekmec, ki se ga bomo lotili enako kot vse doslej, ob tem, da se bomo morali zavedati, da poraz pomeni odhod domov. Mislim, da imamo tudi na tem področju dovolj izkušenj in uporabili bomo prav vsa orožja za dosego cilja,« je dodal.

Goran Dragić je temu dodal: »Zavedali smo se, kaj nam prinaša zmaga, zato smo bili zelo motivirani. Strokovni štab nas je odlično pripravil na tekmeca in igralci smo njihova navodila izpolnili na igrišču. Med polčasom smo se dogovorili, da bomo tudi v drugem delu igrali brez popuščanja in veseli me, da smo hitro prišli na 29 točk prednosti. Čeprav je Francija oslabljena na tem prvenstvu, ima še vedno vrhunske igralce, ki nastopajo za najboljše evropske klube in v ligi NBA, tako da ni mačji kašelj premagati takšne zasedbe.«

Edo Murić pa pravi: »Glede na prikazane igre tu v Helsinkih, mislim, da smo bili favoriti že pred tekmo. Ko je 'mašina' stekla, pa ste sami videli, kako je bilo. Nimamo strahu pred nikomer, samozavest nam raste iz tekme v tekmo in danes smo vsej Evropi še enkrat več pokazali, da z nami ne bo heca. Do naslednje tekme so trije dnevi, ki nam bodo prišli prav za regeneracijo, predvsem pa se zavedamo, da moramo ostati skromni in na vsaki tekmi dati od sebe 200 odstotkov.«

