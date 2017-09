Navijačev ne ustavijo niti zasoljene cene

ISTANBUL – S pticami si delimo nebo, je bilo včasih slišati v eni od reklam. Tokrat so si slovenski košarkarski navijači ob pristanku delili nebo s turškimi galebi. Ob vsej evforiji, ki je zajela naše konce, je samo včeraj z letališča Jožeta Pučnika v Turčijo odletelo deset letal. »Mi smo šli raje prek Budimpešte. Bilo je precej cenejše. V primerjavi s slovenskimi cenami in ponudbo smo prihranili 200 evrov po osebi. Ponudbo je na spletu našel sin,« sta nam zaupala oče in sin Mitja in Tilen Peternel iz Žirov, družbo jima je delal Mario iz Rogaške Slatine. Vsi trije so bančniki, združili so moči in se odpravili na eurobasket. Dopust v službi so dobili, zato se na delovnem mestu pojavijo spet jutri. Na EP so uživali, Mario je malce pogrešal le svoje bobne; v Košarkarskem klubu Rogaška je eden od dveh udarnih bobnarjev, v Turčiji pa rekvizita žal ni imel.

200 ur in še kakšno čez so za izdelavo pokala, ki ga je na prvenstvo odnesel navijač Aleksander Javornik, vložili v Mizarstvu Hohler in Grafo Lineu.

Pet evrov za pivo

Tako v soboto kot včeraj pa so navijači svoj dan sklenili v slovenski hiši, ki je bila uradno odprta prav v soboto. Slišati je bilo slovenske pesmi, navijači so se zgrinjali za mize, nekateri so zasedli šank, drugi plesni podij. Med njim je bil nekdanji direktor Smučarske zveze Slovenije Jurij Žurej, ki se že tradicionalno odpravlja na velika tekmovanja. S svojo družbo je uspeh Slovenije slavil tudi nekdanji predsednik košarkarjev Olimpije Andrej Lah. Precej takih pa je bilo, ki so bentili nad cenami. »Že res, da je tole marina in da je lokal na nivoju, a pet evrov za pivo nam pa res ni treba dati. Vse smo dali, da smo prišli v Turčijo, zdaj nas bodo pa tule molzli,« je potarnal Štefan iz Ljubljane. Ni bil edini. Med gosti lokala smo opazili tudi mamo Alekseja Nikoliča, ki je v soboto slavila rojstni dan. Sinu je že pred tednom pisala, kaj bi za darilo, pa se je Aleksej le nasmejal, a obljubo držal in prinesel kolajno. Mama Nikolič je tudi malce vraževerna ali pa daljnovidna, kakor hočete: na evropsko prvenstvo je z možem Davidom prinesla dva dresa, s katerima je sin Aleksej osvojil kolajni v kadetski kategoriji na evropskih prvenstvih.



Sprejem v Ljubljani se začne danes ob 18. uri na Kongresnem trgu, košarkarji priletijo ob 18.30, po 20. uri bodo prišli na trg.

Soboto in polovico nedelje so na avtobusu preživeli zvesti navijači, ki so se na pot odpravili po cesti. Izlet in druženje je organiziral veliki športni navdušenec in zbiralec dresov Rok Križ. Kar 42 se jih je prijavilo, 32 moških, 10 žensk. »Vsa Slovenija je na tem avtobusu! Danes prihajamo domov, potem pa vsak na svoj konec: v Lenart, Maribor, Mursko Soboto, Cerknico, Koper,« je povedal Križ, ki je z ekipo na finale odpeljal še dva iz Srbije: eden je iz Beograda, drugi iz Niša.

Pokali gredo na dražbo

Če ne že med staroste slovenskih navijačev, pa lahko med najbolj prepoznavne like med slovenskimi navijači štejemo Aleksandra Javornika, ki je s svojo pojavo, generalovo kapo in pokalom za naslov evropskega prvaka v minulih dveh tednih in pol polnil časopise in spletne portale po Evropi. »Lepo in uspešno prvenstvo je za nami,« nam je sinoči dejal Aleksander, ki ga je bolj navdušila topla Turčija kot mrzla Finska. »Turki so zelo prijazni, podnebje mi bolj prija, predvsem pa so bile cene precej bolj prijazne do naših žepov,« se je nasmejal. Ne skriva, da je zapravil precej denarja za našo reprezentanco. »Niti centa mi ni žal, ki sem ga dal, da sem videl Gorana Dragića in ekipo. Ko pokliče kapetan, se pride,« patriotsko pove Javornik, ki je imel srečo, da si je za pot na sever in jug našel sponzorja. »Nekaj je primaknil Kompas, nekaj pa podjetje Fužinar Vitanje,« pove Aleksander, ki si je v zadnjih treh mesecih pred prvenstvom dal izdelati nov pokal. »Več kot 200 ur dela so vložili v Mizarstvu Hohler in Grafo Lineu, da sem imel pokal, kot se šika,« je sklenil Javornik, potem pa samo za Slovenske novice razkril smele načrte, ki jih ima s pokalom. »Vem, da je v Sloveniji precej staršev, ki ne morejo financirati športnega udejstvovanja svojih otrok, zato bom dal vse tri pokale, na prvenstva hodim že od leta 2013, na dražbo. Naj se zbere denar in se ga nameni tistim, ki ga res rabijo,« razkrije svoj plemeniti namen. »Lej, še tole bi rad dodal: hvala kapetanu Dragiću in vsem, ki so nam pričarali tak eurobasket! Gogi je pravi šef,« je dodal Javornik v upanju, da si Gogi le premisli in pomaga Sloveniji do Tokia in olimpijskih iger. »Predvsem pa hočem, da se nas zbere vsaj 20.000 na Kongresnem trgu! Zdaj ali nikoli,« sklene v bojnem razpoloženju.



Celo iz San Francisca Zakrožila je vest, da je med navijači Slovenije tudi naše gore list, ki je v Istanbul priletel naravnost iz San Francisca, si ogledal tekmo, danes zjutraj pa poletel nazaj v ZDA! Ta junak je Demijan Klinc, ki v ZDA dela pri Applu.