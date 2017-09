Naj košarka izkoristi to zlato

Vsi smo brez besed. Izjemnemu uspehu ni več kaj dodati. Kar se je dogajalo v teh dveh tednih, je izjemno! Zmaga proti Srbiji v finalu pa je češnja na torti. Ta generacija se je Srbiji oddolžila, za kar nas je prikrajšala leta 2009, ko nas je porazila v polfinalu EP. V finalu je bila Slovenija izjemna. Pa ne pozabimo: v končnici je naša reprezentanca igrala brez prvih dveh zvezdnikov Gorana Dragića in Luke Dončića.

Preostali so pokazali, da Slovenija nista le Luka in Goran, ampak precej več. Predvsem bi izpostavil Klemna Prepeliča, ki se je razvil v izjemnega igralca, to je dokazal tudi v finalu. Zadnje ovire na poti do zlata sem se malce bal. Saj veste, kako je to: po polfinalu smo bili vsi evforični in veseli, potem pa začneš razmišljati, s kom igraš, kdo je tvoj tekmec ter kako boš ustavil Bobija Marjanovića in Bogdana Bogdanovića. A je bilo kmalu jasno, da le čakamo trenutek, ko bo Slovenija dala v prestavo višje in zlomila odpor Srbije.

Slovenski selektor je stavil na hitro tranzicijo, njegov srbski kolega pa je hotel igro upočasniti in igrati pozicijsko.

Selektorja sta odigrala oziroma postavila igro tako, kot smo pričakovali. Naš trener Igor Kokoškov je stavil na hitro tranzicijsko igro, ki ji Kuzmić in Marjanović, centra Srbije, nista mogla slediti. Saša Đorđević, ki je vodil Srbijo, pa je vse stavil, da umiri naše protinapade in v napadu igra pozicijsko, tu je bila Srbija močnejša.

Imeli smo Gorana Dragića, ki je na ta čarobni večer vse reševal ena na ena. Bil je izjemen. S tem je povlekel za sabo celo ekipo. Srbi zanj niso imeli ne recepta niti obrambe. Tako kot v polfinalu smo blesteli v napadu, s solidno obrambo pa smo prišli ne bom rekel do lahke, zagotovo pa do kontrolirane zmage. Zlato je zdaj v Sloveniji, smo evropski prvaki. To je treba izkoristiti, to so super trenutki za naše klube. Prepričan sem, da se bo zdaj precej fantov in deklet odločilo za trening košarke in vpis v klub.

Zagotovo pa bodo tudi podjetja prepoznala potencial in vložila še kaj več sredstev v ta čudoviti šport, ki je edinstveno povezal in združil vse Slovence. Na tem mestu iskrene čestitke reprezentanci, strokovnemu štabu, košarkarski zvezi in sijajnim navijačem!