Na krilih Dragića razbili Poljsko

LJUBLJANA – Prve ne pozabiš. Niti Slovenija je ne bo. Košarkarji so na uvodni tekmi 40. evropskega prvenstva upravičili vlogo favorita in suvereno opravili s Poljsko, 90:81 je bilo. Kot se za kapetana spodobi, je Goran Dragić odigral izvrstno – 30 točk (to je njegov osebni rekord v dresu Slovenije) je prispeval k 42. zmagi Slovenije na evropskih prvenstvih, kjer je naša izbrana vrsta včeraj odigrala jubilejno 80. tekmo. Varovanci selektorja Igorja Kokoškova so se na premieri izkazali. Da ne bi klonili pod bremenom treme, je Gogi hitro vzel igro v svoje roke in dosegel sedem od uvodnih 10 točk Slovenije, v prvem polčasu pa kar 20.

Hrvaški recept

Poljaki so dejansko padli na hrvaški recept. Odločilna je bila tretja četrtina, ki jo je Slovenija dobila z 21:12. Poleg vnovič učinkovite igre v napadu je delovala obramba, ki je bila dovolj agresivna, predvsem pa odgovorna in točna – brez zamujanja pri pomaganju. Za nameček je Slovenija zaprla prehod pod svoj koš, zato so Poljaki ostali brez lahkih zadetkov. V tretji četrtini je Slovenija ušla na +21, potem pa po osebnih napakah edinih pravih centrov Gašperja Vidmarja in Žige Dimca popustila.

Imel je tremo

»Dobro smo odigrali, na koncu smo malce popustili, a to ni bilo usodno. Še vedno smo imeli celotno tekmo pod kontrolo. Želim si, da v prihodnje ostanemo zbrani do konca srečanja,« je po tekmi dejal kapetan Dragić, ki igra na svojem petem evropskem prvenstvu. »Led je prebit, dobro nam je to uspelo. Priznam, bilo je nekaj nervoze. Pri meni še posebno, saj je bila to zame sploh prva tekma na evropskih prvenstvih,« je po obračunu s Poljaki razmišljal Luka Dončić, ki je srečanje s slovanskimi brati (po odbojki smo jih porazili še v košarki) sklenil pri 11 točkah, osmih skokih in šestih podajah. »Met nam je stekel, tudi trojke, s katerimi smo imeli težave. Dosegli smo 90 točk, korektno pa opravili tudi z obrambo. Okej, dobili smo 81 točk, a smo jih dali več, ostalo pa je še nekaj rezerv,« je še povedal zvezdnik madridskega Reala. V svetli luči se je pokazal tudi naturalizirani Slovenec Anthony Randolph (10 skokov, sedem točk). Danes so naši košarkarji prosti, jutri pa jih ob 19. uri čakajo Finci, v nedeljo pa Grki.