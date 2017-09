To morate vedeti o sprejemu slovenskih košarkarjev

Greste na Brnik? »Policisti bodo danes v času zadrževanja športnikov na območju letališča izvajanje nalog policije prilagodili situaciji in bodo skrbeli za varnost ljudi in premoženja. Aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju s pristojnimi za zagotavljanje varnosti na letališču. Na območju letališča za prihod športnikov ni organizirane prireditve po predpisih o javnih zbiranjih. V prometu veljata red na letališču in določbe zakona o pravilih cestnega prometa, morebitni obiskovalci pa naj upoštevajo tudi pravila ter ukrepe policije in varnostnikov pri gibanju in zadrževanju na območju letališča. Ustavljanje in parkiranje na vozišču ceste zunaj naselja je prepovedano,« so sporočili iz PU Kranj.