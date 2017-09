Luka začaral Evropo, Saša blestel na TV

ISTANBUL – Očetje in sinovi. V preteklosti smo imeli v reprezentanci navezo Lorbek (oče Rado direktor, Erazem igralec) in Bečirovič (Memi na klopi, Sani na terenu), tokratni eurobasket pa sta zaznamovala Saša in Luka Dončić, ki se danes vračata domov. Oba ponosna na opravljeno. »Že na tekmah v Rogaški Slatini in Mariboru sem napovedal, da ta reprezentanca spada v krog favoritov za medaljo,« uvodoma pove Saša Dončić, ki je že tretjič v vlogi strokovnega komentatorja, sprva dvakrat za Šport TV, letos prvič na Kanalu A. »Bistvena je sprememba miselnosti, ki je prisotna v naši vrsti. Ne razmišljamo več, na koga bomo naleteli, ampak smo mislili na svojo igro. Prav je, da so si tekmeci razbijali glavo z našo igro, ne pa mi z njihovo,« je nadaljeval.

Misija nemogoče

»Skoraj nemogoče je bilo narediti dober skavting naše ekipe. Bili smo neugodni, predvsem pa nepredvidljivi. Vedeli so, da je Goran Dragić močnejši s prodorom v levo, pa so ga usmerjali v desno. A se je Gogi znašel tudi v desno. Nikoli se ni vedelo, ali bo kdo pritekel v blok z leve ali desne,«

2 nastopa v dresu Slovenije je zbral Saša Dončić v karieri, ki jo je sklenil leta 2010 v Radovljici.

Dončič po domače razloži, zakaj je bila Slovenija tako neugodna za konkurenco na devetih tekmah sinoči končanega EP. Zlobneži so pred finalom rekli, blagor Dončiću, ker igrata Srbija in Slovenija, zlato že ima. »Moje korenine so v Srbiji, a živim v Sloveniji, moj sin Luka živi v Sloveniji, zato zame dileme ni bilo, za koga sem navijal,« je Saša odgovoril vsem dušebrižnežem. Tudi zavoljo sinovih iger je bil Saša tarča tujih novinarjev, ki so mu čestitali, potem pa ga zasuli z vprašanji o sinu.

Navijale so za Luko: Luka je imel v Turčiji tudi močno podporo ženskega dela družine: tu so bile mati Mirjam Poterbin, babica in Lukovo dekle Anamaria.

»Pretirane inovativnosti ni bilo, odgovarjal sem bolj ali manj na ista vprašanja,« v smehu nadaljuje Dončić. Potrdi tudi, da ima s sinom dober odnos. Če kdo govori drugače, ga ne moti, sam pozna resnico. Saša ima otroke rad, letos je postal še drugič očka. »Ko se ti rodi otrok, je vse drugače. Počutiš se kot superman. Tako je bilo ob rojstvu Luke, tako je tudi letos, ko se mi je rodila Tiana,« pravi Dončić, ki na parketu spremlja Luko košarkarja, ki mu vsi po vrsti napovedujejo izjemno nadaljevanje kariere. Saša se ob tem le ponosno nasmehne, pri sebi pa si zaželi, da prvorojenec ostane čil in zdrav.