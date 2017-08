Luka Dončić: Z Vidmarjem se nihče ne upa šaliti, lahko te udari s svojo ogromno roko

Podobno kot v Madridu je Luka Dončić najbolj oblegan košarkar tudi v slovenski reprezentanci. Za čudežnega fanta, ki ima za seboj odlično sezono pri Realu, so prošnjo za intervju poslali celo iz Argentine in Avstralije. Osemnajstletni Luka bi lahko tako na reprezentančnih pripravah samo sedel in odgovarjal na vprašanja, če bi želel ustreči vsem novinarjem. A v reprezentanci je vendarle predvsem zato, da prvič zaigra na velikem tekmovanju in v svoj življenjepis vpiše nov pomemben mejnik.



Ste kaj živčni pred evropskim prvenstvom?



Nič posebnega. Igral bom samo košarko, enako kot vsak drug dan. Sem predvsem vesel, ker bom spet doživel nekaj novega.



Bi lahko reprezentančni debi primerjali s prvo tekmo za Real Madrid proti Unicaji?



Takrat sem bil nervozen, saj sem prvič zaigral v članski ekipi in nisem vedel, kako vse poteka. Zato zdaj ni enako, toda v vsakem primeru bo igranje na evropskem prvenstvu zame velika čast.

CELOTEN INTERVJU Z LUKOM DONČIĆEM SI LAHKO PREBERETE TUDI V POSEBNI PRILOGI DELA IN SLOVENSKIH NOVIC EP V KOŠARKI 2017.

Izkazali ste se na obeh prvih tekmah, v klubu in reprezentanci.

Igral sem kar dobro, toda zdaj bo nekaj pomenilo le, če bomo uspešni tudi na evropskem prvenstvu. Upam na odlične igre in uspeh celotne reprezentance.



Ste morali za reprezentančni krst »pretrpeti« še kaj hujšega od petja po tekmi? Morda v hotelu ali na treningu?



Krst je bilo samo petje. Več dela imam le zato, ker moramo najmlajši igralci v reprezentanci poskrbeti še za kakšno drugo stvar pri prtljagi ali kaj podobnega.



Hitro ste se vključili v druženje med soigralci, poskrbite namreč za marsikatero šalo.



Vključil sem se brez težav, saj sem med samimi dobrimi fanti. Smo kot družina, kar velja tako za igrišče kot vso ostalo dogajanje.



Katerega soigralca najlažje ujamete v šalo?



Verjetno Eda Murića. Včasih se ga malo lotimo, a ne preveč. Na koncu se vsi šalimo iz vseh, toda vsaj jaz se največkrat pošalim prav iz Murića.



In na koga se spravite najmanjkrat?



Nedvomno na Gašperja Vidmarja. Iz njega si nihče ne upa zbijati šal. Ker potem te lahko udari s svojo ogromno roko, kar zagotovo ni prijetno.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.