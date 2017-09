Košarkarski mozaik, ki mu v Evropi ni para

ISTANBUL – Ekipa, vlak, družina, 12 bratov je le nekaj prispodob, ki smo jih v minulih dveh mesecih poslušali, ko je selektor košarkarjev Igor Kokoškov govoril o slovenski reprezentanci. Pred odhodom na EP je bil vidno utrujen, a nekje v sebi pomirjen. Tak je bil njegov glas. Morda tudi zaradi zadnje pripravljalne tekme, ko je Slovenija za zaprtimi vrati razbila Hrvate za kar 16 točk. Nadaljevanje je znano. Masterchef Kokoškov je dobro skuhal. »Ko si v kuhinji, uporabiš tisto, kar je v hladilniku. Dragića, Dimca, Dončića... Popolne hrane ali popolne ekipe ni. Bistveno je, da znaš pokazati svoje pluse in skriti slabosti,« je Kokoškov – mnogi, tudi naš komentator Goran Jagodnik, ga kličejo kar gospod trener – razkril, kako se je lotil preobrazbe slovenske izbrane vrste. Saj velike znanosti ni, je pa naredil nekaj premikov v glavi, igri, razumevanju. Ekipi je prilagodil način igre, vse vajeti je imel v rokah Goran Dragić, za nameček je več časa namenil konstrukciji in gradnji lastne igre, ne pa toliko destrukciji! Začel je pri Goranu. »Vsi se zavedamo, kako dober igralec je. Saj moja naloga ni bila težka, le podprl sem ta talent in vodstvene sposobnosti, ki jih ima,« nadaljuje srbski strateg.

Dvesto štirideset žog

Goran Dragić je bil res prvo ime ekipe, na terenu in zunaj njega, tekmece je uničeval s točkami (22 na tekmo) in podajami (5,1). Od prvega dne prvenstva je bilo očitno, da je motiviran, kot da je vsaka tekma njegova zadnja. Ni skrivnost, da je napovedal slovo od dresa, a po takem prvenstvu bo dvakrat premislil, preden se bo odločil. Dodana vrednost EP je, da je Goran vse prvenstvo ob sebi tesal biser evropske košarke. Luka Dončić in Goran sta bila cimra, 13 let mlajši Luka pa je požiral in spremljal vse poteze svojega vzornika. Za nameček sta Goran in Luka pokazala, kako je lahko ena žoga dovolj za dva planetarna zvezdnika. V nasprotju s sosedi Hrvati se je zdelo, da sta se še bolj veselila košev drug drugega kot svojih. »Kot bi gledal pri delu dva vrhunska pianista,« je njuno sodelovanje opisal selektor Kokoškov, ki ni daleč od resnice. Luka in Goran sta bila tudi udarna porabnika žog v napadu – Goran se je ustavil pri 139, Luka pri 101. Pa še to: Španci so pred časom rekli Luki, naj igra za njihovo reprezentanco, saj da bo z njo vsaj kaj osvojil. Toda Luka jim je mirno odvrnil, da bo s Slovenijo prišel do kolajne.

Polivalentni Randolph

V prvi peterki je alfi in omegi, Goranu in Luki, družbo delal Gašper Vidmar, ki že 10 let igra v Turčiji, v dvorani Sinan Erdem pa je februarja postal tudi pokalni prvak Turčije. Kljub nekaterim dvomom je svoje delo opravil izjemno, čeprav so mu na drugi strani stali asi Kristaps Porzingis, Pau Gasol in Marc Gasol, Boban Marjanović. Tudi Vidmar je tako kot Dragić napovedal, da s tem EP končuje reprezentančno kariero. Zagotovo pa te ni konec za Anthonyja Randolpha. Čeprav je Košarkarska zveza Slovenije skrivala, da bo naturalizirala Američana, je zadela žebljico na glavico. Randolphova polivalentnost – uporaben je v obrambi in napadu, za nameček pa ima še met z distance – je slovenski igri dala dimenzijo več. Ko se je bilo treba stepsti, je bil v prvi vrsti. Latvijca Porzingisa je celo pozval, da se pomenita zunaj dvorane. S 14,2 točke in 5,2 skoka je upravičil izdajo potnega lista. Pričakovati je, da bo držal besedo in se še naprej udeleževal reprezentančnih akcij, ko mu bo to omogočal urnik evrolige.

Muriću nič jasno

V prvi peterki so se izmenjavali še Vlatko Čančar, Klemen Prepelič, Edo Murić in Jaka Blažič. Čančarja ni ustavila niti poškodba, Kokoškov mu je zaupal od prve do zadnje tekme. »Ni mi bilo jasno, da ne igram, a to ni pomembno, bil sem najglasnejši navijač,« se je po finalu spomnil Edo Murić, ki je v polfinalu zaradi selektorjevega koncepta obsedel na klopi. V finalu je Kokoškov Eda postavil v udarno vrsto. Iz tekme v tekmo je šlo bolje Jaki Blažiču – v polfinalu je v borih petih minutah umiril svojčas čudežnega dečka evropske košarke Rickyja Rubia, v finalu pa preudarno odigral do zadnje sekunde. S klopi je redno in uspešno prihajal Aleksej Nikolič, ki je v finalu mirno v končnici zadel prosta meta, za nameček pa vodil ekipo, ko so Gorana zgrabili krči. Aleksej je dokazal, da so učna leta za njim, Nemci v Bambergu mu morajo preprosto dati le minute! Na gre prezreti deleža, ki so ga dodali še Žiga Dimec (verjetno igra najboljšo košarko svojega življenja), Saša Zagorac (proti Špancem je izsilil osebno napako Marca Gasola v napadu in dosegel pet pomembnih tok, v slačilnici pa je bil zadolžen smeh). Štirikrat je nastopil Matic Rebec, najmanj med vsemi, a to ne zmanjšuje uspeha košarkarja, ki so mu pred dvema letoma zavoljo poškodbe napovedovali konec kariere, danes pa odhaja v nov klub v Rusijo.