Košarkarji so pripravljeni: To smo čakali vse življenje

CARIGRAD – Kapetan Goran Dragić pred zgodovinsko tekmo poudarja, da so fantje upravičeno samozavestni in da to finale čakajo od malih nog. Luka Dončić nadaljuje, da smo dokazali, kaj znamo in kako radi imamo šport, Saša Zagorac pa je dodal, da smo reprezentanca, s katero se nihče v Evropi noče srečati: »To je bistvo vsega. Nobena ekipa v Evropi, in o tem sem stoodstotno prepričan, se noče srečati z nami. Vidim, kako nas druge reprezentance gledajo v hotelu. Nemogoče nas je kriti in od tod izhaja naša samozavest. Zato se držimo načela, naj drugi razmišljamo o nas, ne mi o njih.«

Na to čakajo vse življenje

Goran Dragić je bil tudi dan pred finalom sproščen in nasmejan. »Srbija je zelo močna ekipa. Igra fizično košarko. Ima dva glavna igralca, Bogdana Bogdanovića in Bobana Marjanovića. Preostali sestavljajo okostje. Dobro si pomagajo v obrambi. Mislim, da imamo lepe možnosti, ki jih nameravamo izkoristiti,« je povedal uvodoma. »Smo zelo samozavestni in prav je tako, saj igramo najboljšo košarko na tem prvenstvu. Na to tekmo čakam vse življenje. Ko sem bil še otrok, sem sanjal, da bom nekega dne igral za svojo državo. Zdaj živim svoje sanje. Neverjetno je, ko vidiš, koliko navijačev te podpira, diha s tabo, vsi se veselijo te tekme, definitivno bo ena najlepših tekem v mojem življenju. Seveda se bo treba dobro pripraviti, gristi v obrambi, pustiti kolena in zobe na parketu. Mislim, da jim naša igra ne ustreza, še posebej Marjanoviću. Treba ga bo napadati od prve do zadnje minute.«

»Zelo smo motivirani, sploh ker gre za finale in za zgodovinsko priložnost. Mi smo pripravljeni,« pa pravi Luka Dončić.