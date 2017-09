Košarkar po finalu EP dobil na stotine sovražnih sporočil

Srbski košarkar Nikola Jokić se je mnogim rojakom močno zameril. »Po porazu s Slovenijo sem dobil na stotine sovražnih sporočil. Bolelo me je to gledati,« je povedal po finalu evropskega prvenstva. Za reprezentanco ni zaigral, ker najbrž ni dobil dovoljenja od svojega kluba v NBA Denver Nuggets.

Na raznih spletnih forumih so se sicer marsikateri srbski navijači pritoževali in tarnali, da bi Srbi zlahka ugnali Slovence, če bi bili v popolni postavi (manjkali so denimo poleg Jokića še Teodosić, Bjelica, Raduljica, Kalinić, Marković in Simonović). Ampak saj vemo, kaj bi bila čebula brez če ...