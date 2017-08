Kokoškov: Pravi bomo, ko bo treba

LJUBLJANA –Točno teden še loči košarkarje do začetka evropskega prvenstva. Vročica raste tudi v slovenskem taboru, kjer še niso povsem zadovoljni s tem, kako so videti. Kam pa bi prišli, če bi že teden dni pred EP delovali kot dobro naoljen stroj?

Selektor Igor Kokoškov meni, da mora biti obramba bolj agresivna.

Kljub temu je v strokovni in laični javnosti nekaj pomislekov in skeptikov, ki so od ekipe pričakovali več. Predvsem pa, da bo prejemala manj točk, da bo trio Goran Dragić–Luka Dončić–Anthony Randolph odigral več tekem skupaj na parketu, pogrešajo tudi zbranost v napadu. A to so dejstva, ki bodo sporna, če bo ekipa neuspešna na tekmovanju, ki sledi. V tem hipu ni razloga za paniko ali preplah. »Vesel sem, ker se ljudje ukvarjajo s tem. Pokažejo, da jim ni ni vseeno za reprezentanco. To je prav. Vem, da je precej špekulacij. A edino jaz in moj štab vemo, kaj se dogaja z igralci. Z njimi smo po 24 ur. Od zore do mraka,« se je na kritike, ki so se pojavile v zadnjih dneh, odzval selektor Igor Kokoškov. Ni mu vseeno, ker se zaveda, da ekipa ne igra, kot si je zamislil. A je prepričan, da bo Slovenija prava, ko bo treba. Sprva so ga ovirala pravila lige NBA, potem sta se zgodili poškodba Vlatka Čančarja in poroka Anthonyja Randolpha. »To so objektivna dejstva, proti katerim ne moremo nič,« si Kokoškov raje kot s tem razbija glavo, kaj narediti, da bodo še danes proti Hrvaški v polnih Stožicah delovali bolje. »Vemo, da moramo bolje reagirati v drugi četrtini, povečati bo treba agresijo v obrambi, kjer je še precej rezerv,« izvemo od selektorja, ki računa, da bo danes po poškodbi zaigral Vlatko Čančar. V popolni zasedbi bodo tudi sosedi. »Športnik sem. Nikoli ne grem na tekmo, da bi izgubil. Zanimajo me tekmovanje, obračuni in zmage. Tudi nocoj ne bo nič drugače. To je zame izziv, ne pa pritisk,« še doda Kokoškov, ki bo zadnjič vodil slovensko izbrano vrsto pred slovensko publiko. Po EP se namreč poslavlja od slovenske klopi. »Trudil sem se po najboljših močeh, predvsem pa pazil, da naredim nekaj za prihodnje rodove slovenske košarke,« napoveduje Igor Kokoškov, ki ima pred sabo še eno dilemo. Po odpisu Jana Kosija ima na voljo 13 igralcev. Ker že ima pet visokih mož, bo zadnji rez naredil v branilskih vrstah.