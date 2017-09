Kapetan je ganjen: Vseeno mi je za MVP, samo da dvignem pokal

ISTANBUL – Le redki slovenski košarkarji so šli po zgodovinski polfinalni zmagi v posteljo pred zoro. Kapetan Goran Dragić je danes stopil pred novinarje in zbral prve misli. Ob evforiji, ki vlada v Sloveniji, počasi dojema, kaj je naredila reprezentanca. Samozavestno poudarja: »Gremo po zlato in upam, da nas bo v Sloveniji pozdravilo čim več ljudi.«

»Imeli smo pozno večerjo, nato smo se skoraj do jutra malce veselili, danes pa nas čaka regeneracija. Mislim, da se sploh še ne zavedamo, kaj smo naredil. Vse skupaj se mi zdi kot v pravljici,« je uvodoma dejal Goran Dragić. »Ne čutimo nobene pretirane evforije, čeprav vemo, da je Slovenija na nogah. Tako smo osredotočeni na svojo nalogo, da bo verjetno to prišlo za nami. Morda v ponedeljek na sprejemu v Ljubljani. Upam, da nas bo pozdravila velika množica ljudi,« je nadaljeval kapetan.

Izklopil telefon, živeti mora v svojem balončku

Čestitke so igralcem deževale z vseh strani, tako da je Dragić kar izklopil telefon. »Opravičujem se vsem, ki jim nisem odpisal. Enostavno je toliko sporočil, da je nemogoče vse prebrati in odgovoriti. Zato sem dal telefon v zadnjih treh, štirih dneh kar stran. Moram živeti v svojem balončku in se čim bolj izolirati ter pripraviti na tekmo.«

Čeprav ima Slovenija že zagotovljeno medaljo, pa je jasno, da zdaj reprezentante zanima le še zlato. »Obrnili smo list, razmišljamo že o finalu. Danes nas s fanti čaka skupna večerja, nato si bomo skupaj ogledali polfinale med Rusijo in Srbijo, jutri pa nadaljujemo s treningi in pripravami na finale. Dokazali smo, igramo najboljšo košarko na turnirju. Sicer smo dosegli medaljo, a s srebrom se ne smemo zadovoljiti. Gremo po zlato. Zanj bomo morali še enkrat pokazati vse to, kar nas krasi na tem prvenstvu.«

Za vse življenje

Dragić ve, da je v Sloveniji velika evforija in da se v Istanbul valijo množice slovenskih navijačev. »Škoda, da prvenstvo ni bližje Slovenije, saj bi bila cela dvorana obarvana v zeleno. Hvala za podporo, tako tu v Istanbulu kot prej v Helsinkih. Vemo, da sta obe destinaciji daleč in dragi, a Slovenci znova dokazujemo, da znamo ceniti uspešne športnike. Proti Španiji nam je njihova pomoč prišla zelo prav. Izjemno je bilo napadati na tisti koš, za katerim je bilo vse zeleno in se je razvijala tista ogromna zastava Slovenije. To je tisto, kar naredi evropsko prvenstvo čarobno in zaradi česa se ga bom spominjal celo življenje. Upam, da bo v finalu več kot pol dvorane naše.«

Kapetan Slovenije se lahko poslovi od reprezentančne kariere z zlato medaljo in nazivom MVP. »To bi bilo res lepo. Vseeno mi je za MVP, samo da dvignem pokal. To sem si želel, ko sem bil majhen, ko sem igral na Iliriji, Slovanu, ko še nisem vedel, da bom profesionalen košarkar. Ko sem gledal Jugoslavijo. Če bomo to dosegli, bo nepozabno,« pravi Dragić.