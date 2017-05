Iščejo novega selektorja

Pred slovensko člansko košarkarsko reprezentanco so pestri meseci, tudi leta. Septembra ekipo čaka nastop na evropskem prvenstvu, dober mesec zatem pa začetek kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Že zdaj je jasno, da ekipe na dveh tekmovanjih ne bo vodil isti selektor. Ameriški strokovnjak srbskega rodu Igor Kokoškov se poslavlja. A ne po svoji volji.



Vodilni možje pri Svetovni košarkarski zvezi (Fiba) so se odločili, da bodo po novem kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu potekale drugače. Po vzoru nogometa so uvedli termine, t. i. Fibina okna (novembra 2017, februar 2018, junij–julij 2018), v katerih bo vsaka od ekip odigrala po dve tekmi. Vodstvo lige NBA je sklenilo, da igralcem in trenerjem med sezono ne bo dovolilo, da bi prihajali v Evropo in igrali kvalifikacije. Ker si Kokoškov služi kruh v ligi NBA (je prvi pomočnik v zasedbi Utah Jazz), bo primoran reči hvala Sloveniji. Vprašanje je tudi, ali bodo evropski klubi iz evrolige in evropskega pokala dovolili nastope svojim igralcem. Zato je pričakovati, da bodo najbolj prizadete ravno najboljše ekipe. Ki bi se utegnile pojavljati v dveh različnih zasedbah, v najmočnejši pa šele po koncu sezone. Tudi Slovenija temu ne bo mogla ubežati.



»Nastala bo popolna zmešnjava,« meni Zmago Sagadin, ki je bil dvakrat selektor Slovenije – v času kvalifikacij za olimpijske igre leta 1992 in na evropskem prvenstvu 1995. Dogajanje v košarki spremlja pozorno, razmere doma in na tujem pa ga skrbijo. »Menim, da bodo kvalifikacije neregularne. Ekipe ne bodo mogle nastopiti v najboljših postavah, reprezentance pa ne bodo imele izenačenih možnosti,« poudarja Sagadin. Pričakovati je, da klubi, ki so na isti valovni dolžini s Fibo, ne bodo imeli težav z igralci in trenerji. »Evroliga je bila sprva proti, zdaj se je malce potegnila nazaj. Dejala je, naj se klubi in igralci med sabo pomenijo in odločijo. Dejansko je evroliga le elegantno preložila vroč krompir na igralce in klube, ki so jasni: košarkarjem bodo rekli, naj igrajo. A če se bodo poškodovali, naj tam kar ostanejo. Fiba pozablja, kdo plačuje košarkarje,« je jasen in pragmatičen Sagadin.



»Bojim se, da se bo konflikt v košarkarski Evropi še poglobil,« nadaljuje trofejni strokovnjak. Da bi imel koga v mislih za selektorja, Sagadin ne pove. Prepričan je, da se Košarkarska zveza Slovenije tako ali tako ne bo odločila za neizkušenega strokovnjaka. »Povem vam – lažje bo izbrati selektorja kot pa zagotoviti, da se bodo vsi igralci udeležili akcije. To bodo še težave,« pristavi Sagadin. Velja omeniti, da Fiba zvezam ne da nobenih dodatnih cekinov, tudi letalske vozovnice (prihodi in odhodi igralcev) in stroški potovanj bodo breme košarkarskih zvez. Bo pa Fiba poskrbela za zavarovanje pogodb igralcev ter stroške sodnikov in tehničnih delegatov. Pa še nekaj žog bodo dali.