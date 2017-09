Infarktna tekma podrla vse rekorde

Slovenska košarkarska reprezentanca je gledalcem v torek pripravila noro tekmo in se po infarktni končnici uvrstila v polfinale evropskega prvenstva, s tem pa pred televizijske zaslone prikovala gledalce.

Tekma je bila tako napeta, da si jo je v ključnih trenutkih ogledalo kar 79 odstotkov gledalcev, ki so takrat spremljali televizijske programe. Rating celotne tekme je izpolnil pričakovanja in je bil s 19,6 odstotka najbolj gledana športna vsebina letošnjega leta v Sloveniji.

Odlično gledanost je pospremila direktorica informativnega programa Tjaša Slokar Kos: »Ob prenosih košarkarskih tekem se je naša medijska hiša spoprijela z novim izzivom. Pridobili smo izkušene novinarske in komentatorske obraze ter ekipo postavili pred nov projekt nacionalnega pomena. Rezultati kažejo, da smo delo opravili z odliko, in veseli nas, da so gledalci sprejeli našo novo vlogo. To nam daje še večji zagon.«