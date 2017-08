Igor Kokoškov: Nimamo razvajenih zvezd

Košarkarji ne skoparijo s pohvalami na njegov račun, toda kot vedno bodo najbolj zgovorni rezultati v Helsinkih in – upajmo – v Istanbulu.



Bili ste asistent Željka Obradovića na OI 2004 in EP 2005, ko so košarkarji SČG pogoreli, nato ste osem let vodili Gruzijo in z njo pripravili nekaj prijetnih presenečenj. Na zadnjih treh EP ste se vedno srečali s Slovenijo, jo zdaj vidite v drugačni luči kot od zunaj?



Vedno sem zelo spoštoval slovensko reprezentanco, njene košarkarje in trenerje. In danes so moji občutki zelo podobni tistim, zaradi katerih sem se odločil, da bom prevzel njeno krmilo. Počaščen sem, da sem na čelu zelo kakovostnega moštva, ki ima lepe možnosti za visoko uvrstitev. Že zdaj sem prepričan, da bo delo v Sloveniji prijetno zapisano v mojih trenerskih spominih.

Osvežitev so že besede košarkarjev, ki si upajo na glas govoriti o kolajni. So preveč samozavestni?

Niti ene tekme ne bomo igrali zato, da bi izgubili, odločno se bomo spopadli tudi z vedno močnima Francijo in Grčijo. Nikogar ne bomo podcenjevali in nikogar se ne bomo bali.

Niti ene tekme ne bomo igrali zato, da bi izgubili, odločno se bomo spopadli tudi z vedno močnima Francijo in Grčijo. Nikogar ne bomo podcenjevali in nikogar se ne bomo bali, prav tako nimamo takšnega potenciala, da bi se lahko spuščali v računice v turnirskem sistemu tekmovanja s petimi tekmami v sedmih dneh. Cilj je dobiti prvo tekmo s Poljsko, kar bo bržkone že ključ za napredovanje v osmino finala. Še enkrat: sem optimist, pridružil pa se bom željam igralcev. Če bodo rekli, gremo po zlato kolajno, jim bom stal ob strani. Toda podobno bržkone razmišljajo v vsaj desetih reprezentancah.

