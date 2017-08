Goran Dragić se je poslovil

LJUBLJANA – Že pred začetkom evropskega prvenstva v košarki je zvezdnik NBA Goran Dragić napovedal reprezentančno slovo. To prvenstvo je njegova zadnja akcija z reprezentanco, je prepričan, saj njegovo telo takšnega ritma ne zdrži več.

Čeprav ga mnogi prepričujejo, naj vendarle še enkrat premisli, se zdi, da prvi zvezdnik slovenske reprezentance misli resno. Na četrtkovi tekmi proti Hrvatom je tako še zadnjič nastopil pred domačo publiko, danes pa prek družabnih omrežij z javnostjo delil ganljivo pismo slovesa, v katerem se spominja svojih velikih uspehov in se zahvaljuje vsem, ki so ga podpirali.

Zadnjič v karieri

»Oči so se orosile, roke in noge postale težke. V trenutku sem se spomnil, kako ponosen sem bil, ko sem bil prvič vpoklican v mladinsko reprezentanco. Spomnil sem se vseh čustev, ki sem jih doživljal, ko sem okoli vratu dobil zlato kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let v Brnu. /…/ Skupaj smo preživeli ogromno lepih trenutkov. Od tega, da smo bili na Poljskem korak od uresničitve sanj, do tega, da ste nas po petem mestu na domačem prvenstvu nosili po rokah, kot da bi bili prvaki.«

Za konec je obljubil še, da bo na prvenstvu dal vse od sebe, da domov prinese kolajno, ki si jo vsi tako želimo.

Celotno pismo si lahko preberete spodaj: