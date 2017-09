Goran Dragić prvi strelec prvenstva

ISTANBUL – Slovenija je nesporni favorit uvodne tekme osmine finala evropskega prvenstva in izbranci selektorja Igorja Kokoškova so pripravljeni izpolniti novo nalogo do končnega cilja. Z zmago in uvrstitvijo med osem najboljših bi prišli korak bližje medalji oziroma naslednjemu tekmecu, zmagovalca dvoboja med Latvijo in Črno goro.

Igralci Slovenije se zavedajo, da je treba iti korak za korakom in da Ukrajina ni ekipa za podcenjevanje. »Igrati moramo z veliko energije, hitro, kombinatorno, saj sem prepričan, da nam tekmec ne more slediti vseh 40 minut,« pravi Edo Murić.

Dragić prvi strelec

Slovenija je favorit tako po prikazanih predstavah v Helsinkih in petih zmagah – Ukrajina je v svoji skupini slavila dvakrat (Gruzija, Izrael), kot tudi statistično. Ima prvega strelca evropskega prvenstva – Gorana Dragića s povprečjem 24,4 točke na tekmo, in je visoko tudi v drugih elementih košarkarske igre. Slovenija je druga med štiriindvajsetimi ekipami po številu ukradenih žog, tretja po doseženih točkah na tekmo, četrta po odstotku zadetih metov za dve točki ter peta v skoku, blokadah in prostih metih. Ukrajina zaostaja v vseh postavkah, le med blokadami je s 4,6 na tekmo celo najboljša na prvenstvu.

Med posamezniki je Dragić, ki mu sledijo Nemec Dennis Schröder (23,6), Rus Aleksej Šved (23), Finec Lauri Markkanen (22,6) in Latvijec Kristaps Porzingis (22,4), visoko tudi po podajah in pridobljenih žogah. Kapetan ima ob temu še 5,2 podaji ter 3,4 skoka.

Luka Dončić je najboljši skakalec Slovenije (7,2) in preživi največ minut na parketu (28,6), Anthony Randolph pa je prvi bloker Slovenije (1,6). Dončić je po slabšem začetku prvenstva šele na 36. mestu med strelci (13,8 točk, 7,2 skoka, 3 podaje), s povprečjem zadnjih treh tekem (16,7) pa bi bil že na robu deseterice.

Kdo napreduje?

Izstopajoči posameznik pri Ukrajini je 218 centimetrov visoki Artem Pustovji, ki je 12. strelec evropskega prvenstva (17,6) in prvi po zadetih metih za dve točki. Zanimivo pa, da je s svojo višino, ki jo unovčuje z igranjem v španskem prvenstvu, šele 21. skakalec evropskega prvenstva (5,8).

Slovenija in Ukrajina sta se doslej srečali dvanajstkrat. Slovenci so izgubili uvodni tekmi, nato pa zabeležili deset zaporednih zmag. V zadnjem letu in pol sta se ekipi srečali trikrat; v kvalifikacijah za EP je Slovenija slavila s sedmimi oziroma enajstimi točkami razlike, v Opatiji sredi avgusta na prijateljskem obračunu pa je bilo 78:67.