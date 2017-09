Goran Dragić bo MVP, Slovenija ima kolajno

ISTANBUL – Evropsko prvenstvo v Turčiji gre h koncu. Jutri bo padel zastor na 40. eurobasket: Slovenija, Srbija, Španija in Rusija bodo obračunale za tri žlahtna odličja. Nekaj po 22. uri se bo uresničilo tisto, po čemer so hrepenele slovenske generacije od leta 1991. Slovenija se bo z medaljo zapisala med nesmrtne. »Finale se zmaguje,« smo slišali v našem taboru takoj po tekmi proti Španiji. Saj zveni kot floskula, a naša ekipa, od ekonoma dalje pa do generala Igorja Kokoškova v to verjame. Pa ne slepo, ampak racionalno. Ker se zavedajo, da igrajo dobro. To jim priznajo vsi, to godi, a jih ne uspava.



Gogijev vrhunec kariere



Leta in leta smo imeli kakovostno reprezentanco, a je bila često za celo ekipo ena žoga premalo, živci pa napeti kot struna. Nikoli se ni zgodilo, da bi vseh 11 igralcev komu priznalo brezpogojno liderstvo. Razlog? Ker je bilo vsaj pet še prepričanih, da si zasluži to vodilno vlogo. Letos je drugače. Goran Dragić je šef, okoli katerega se vse vrti. Selektor je vešče osrečil in naredil dovolj pomembne tudi druge košarkarje. Na uvodu v evropsko prvenstvo je izkušeni Gogi vlekel Slovenijo naprej, potem pa iz tekme v tekmo dobival nove in nove pomočnike. Tudi zato se je tako razveselil dejstva, da je Slovenija že pred finalom dobitnica kolajne. »Zelo sem vesel. To je vrhunec moje kariere. Bil sem eden tistih, ki so pred prvenstvom napovedali medaljo, in sanje so se mi uresničile. Moram vse še malo prespati, mislim, da se bomo šele jutri zavedali, kaj smo dosegli. Tudi ko smo po tekmi prišli v slačilnico, smo se kar gledali in se sploh nismo znali veseliti. To so res sanje vsakega športnika. Vse življenje treniraš po dvakrat na dan, si zvijaš gležnje, kolena, imaš modrice po telesu, na koncu pa doživiš tisto, česar si si želel vso kariero,« je priznal Goran s tisto svojo otroško iskrenostjo, ki jo človek preprosto ceni.

14 zaporednih zmag na uradnih tekmah je nanizal selektor Igor Kokoškov.



Včasih vsi nervozni



»V tej ekipi vlada posebna mentaliteta. Vsi imamo jasen cilj. Tudi pred polfinalom sem vsakemu povedal, da se nimamo kaj bati Špancev. Takole sem rekel: to je morda prvič in zadnjič, da smo v taki situaciji. To smo si zaslužili, zato moramo uživati, se veseliti in smejati. Tega smeha se kar nalezeš. Donka se smeje, potem jaz in vsi drugi.« Gogi preide v bistvo ekipe, ki bo jutri igrala za zlato. Tudi Goran se strinja, da je imela Slovenija včasih na papirju boljšo ekipo na takih turnirjih. »Včasih je manjkala sproščenost. Vsi so bili živčni, napeti. Zato tako cenim Igorja Kokoškova, ki je v našo ekipo prinesel NBA-mentaliteto. Vsi smo profesionalci. Vemo, kaj je naša naloga. Ko se dela, se dela. Ko si prost, si sam svoj gospodar. Delaš, kar ti paše. To je sproščenost, ki je prej ni bilo,« Goran pohvali svojega šefa in prijatelja Igorja, ki ni imel dileme, kaj storiti, ko je postal selektor Slovenije.



Zadnja bo ženina



»Bilo je nekako naravno, da sem ekipo zgradil okoli Gorana Dragića,« je logično potezo pojasnil selektor Igor Kokoškov, ki v bogati karieri medalje z evropskih prvenstev članov še nima. Leta 2005 je bil del strokovnega štaba Srbije in Črne gore, ki pa je prvenstvo doma končala s fiaskom, potem je sedem let vodil Gruzijo. »Želja za finale nimam. Priznam, v polfinalu sem navijal za Srbijo, tam sem rojen,« je pojasnil ruskemu novinarju svojo odločitev. V času novinarske konference se je oglasil tudi legendarni srbski novinar Vladimir Stanković, ki je vrsto let delal za evroligo, danes pa vodi spletno stran Koš. Gorana Dragića je pobaral, ali ga taki uspehi ne prepričajo, da bi vendarle ostal v dresu Slovenije. »Ostanem, če bo Igor Kokoškov še naprej selektor!« je na presenečenje vseh zbranih novinarjev odvrnil Goran, ki pa je koncu novinarske konference stopil še pred slovenske novinarje in po nogometno stopil na žogo. »Ker so pravila Fibe taka, vemo, da Igor ne more ostati. Moram vse skupaj prespati in se pogovoriti z ženo, ona ima glavno besedo. Brez zveze je, da zdaj nekaj rečem in potem ne držim besede. Počakajmo do konca EP, da si odpočijem in se odločim,« je Goran pustil priprta vrata, da še pomaga tej ekipi.



Izvrstni rezultati KZS



Pa še to, zadnje, a ne najmanj pomembno: zasluge za uspeh gredo tudi Košarkarski zvezi Slovenije in njenemu vodstvu. Naj bo to komu prav ali pa gre v nos: sedanja garnitura v primerjavi s prejšnjo dosega izvrstne rezultate v reprezentančnih selekcijah: člani do medalje, članice prvič na EP, dekleta do 20 let srebrna v Evropi. Ekipa z Matejem Erjavcem in Rašem Nesterovićem na čelu ima smisel in občutek za šport, ekipo, ljudi. To priznavajo vsi. Tega jim ne more vzeti nihče. Da bi lahko boljše upravljali zvezo, drži. Verjetno bodo v prihodnjih mesecih rešili tudi finančni minus, saj bi morali zaradi uspehov nabrati več cekinov pri sponzorjih.