FOTO: Zlato je doma, bergle za Dončića

BRNIK, LJUBLJANA – Košarkarji so z zgodovinskim podvigom spet združili Slovence in za vsaj nekaj časa potisnili na stran vsakodnevne skrbi. Kakšno evforijo so povzročili med rojaki, smo se lahko včeraj pozno popoldne prepričali tudi na brniškem letališču, kjer so evropskim prvakom ob vrnitvi v domovino pripravili nadvse bučen sprejem. Junakom so prišli dobrodošlico zaželet z vseh vetrov oziroma koncev države.

Čeprav je bil pristanek njihovega letala predviden ob 18.45, so se začeli navijači, oblečeni v košarkarske drese in oviti v slovenske zastave, ob letališki stavbi zbirati že zgodaj popoldne. Že uro pred prihodom Gorana Dragića, Luke Dončića & Co. se jih je več sto stiskalo ob ograji, da bi bili seveda čim bližje velikanom našega športa. Z ragljami, trobljami in gasilskimi sirenami so kar tekmovali med seboj, kdo bo glasnejši. Seveda ni manjkala niti harmonika.

Dragić preložil vrnitev

Prav vsi – od prvega do zadnjega – so se iskreno veselili imenitnega uspeha, vsesplošno navdušenje je kajpak toliko večje, ker so pred začetkom prvenstva pravzaprav le njihovi najzvestejši privrženci verjeli, da lahko posežejo po kolajni, kaj šele da si lahko v takšnem šampionskem slogu pokorijo Evropo.

Novopečeni prvaki so se v Slovenijo vrnili vidno utrujeni. Nič čudnega, ko pa je finalni srhljivki s Srbi in obveznostim po sklepnem dejanju sledilo še zasluženo slavje v hotelu, v katerem so do petih zjutraj podoživljali nepozabne trenutke minulih tednov. Že na letališču v Istanbulu so jih sprejeli, kot se za vladarje spodobi, najbolj oblegana pa sta bila tudi na Brniku prva zvezdnika Dragić in Dončić. Vsi so se hoteli fotografirati z njima pa tudi drugimi našimi asi, ki so prav tako prispevali pomemben delež k sijajnemu zmagoslavju. Zgovoren dokaz za to sta konec koncev zadnji minuti zaključnega dvoboja, ki sta ju Goran in Luka spremljala s klopi. Mimogrede: Grega Brezovec, predstavnik s Košarkarske zveze Slovenije, je poškodovanemu Dončiću na letališče prinesel bergle.



Od ministrstva 67.080 evrov Ob uspehu v Istanbulu bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu s pravilnikom Košarkarski zvezi Slovenije namenilo 17.080 evrov. »Na predlog ministrice dr. Maje Makovec Brenčič pa bo Košarkarska zveza Slovenije prejela še 50.000 evrov za dosežek, ki je ne le poskrbel za neverjetno promocijo Slovenije, temveč jo z zlatimi črkami tudi vpisal v športno zgodovino,« so še sporočili z ministrstva.

Šampione so poleg številnih navijačev pričakali vodilni možje z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) z Bogdanom Gabrovcem na čelu. Čestital je junakom in jim izročil simbolično nagrado Steklarne Rogaške, kot nam je razkril, predhodnico plakete OKS, ki jo bodo košarkarji kot prvi iz ekipnega športa pri nas prejeli 15. oktobra. »Vaše izjemne predstave so navdih za vse športnike in državljane Slovenije ter najlepši dokaz, da nam lahko uspe vse, če smo enotni,« je dejal Gabrovec. Košarkarji se bodo že kmalu vrnili v svoje klube, zanimivo pa je, da je Dragić za nekaj dni preložil vrnitev v Miami.

»To je res noro!« se je Dragić – kakor pravzaprav vsi – čudil izjemnemu sprejemu, Klemen Prepelič pa je priznal, da je ob pogledu na množico ljudi dobil solzne oči. »Občutki so res fenomenalni. Kakor smo si mi zaslužili kolajno, si jo za podporo zagotovo tudi vsi navijači,« je dejal Prepelič.

Norija na Kongresnem trgu

Dež pač ni mogel sprati niti kančka slovenske košarkarske evforije, na tisoče ljudi se je zbralo na Kongresnem trgu v našem glavnem mestu, kjer so pripravili nadvse čustven sprejem evropskih prvakov in še odbojkaric, svetovnih podprvakinj do 23 let.

Mi, Slovenci, Kdor ne skače, ni Sloven'c so vzklikali navijači z vseh koncev Slovenije. V poplavi narečij je bilo staro in mlado oblečeno v športne drese in opremljeno z zastavami, trobljami in drugimi navijaškimi pripomočki.

»Brez zamere, še včerajšnji sem. To je pravljica, to je noro,« je dejal Bojan iz Hoč, ki je s prijatelji prispel na veliko športno fešto z vlakom, saj so Slovenske železnice za navijače zagotovile brezplačen prevoz do prestolnice. Tudi mestni avtobusi so vozili zastonj.

»Danes in jutri sem vzel dopust. Kdo ve, kaj bo pojutrišnjem? No, še vedno bomo evropski prvaki,« je s hripavim glasom razlagal Miha iz Ilirske Bistrice.

Od 14. ure so na Kongresnem trgu vrteli glasbene uspešnice, navijače je zabavala tudi skupina Kingston, nato – le 24 ur po veliki bitki v Istanbulu – pa so prispeli junaki in množica je eksplodirala od navdušenja. Dežne kaplje so se zlile s točo solz in ponosa.