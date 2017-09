FOTO: V Turčiji 1000 slovenskih src

Slovenci so glasni. Foto: Reuters

CARIGRAD – Športnikom veliko pomeni spodbuda s tribiun in slovenski košarkarji imajo danes to zagotovljeno. Po podatkih Košarkarske zveze Slovenije bo več kot 1000 grl spodbujalo Slovence na polfinalni tekmi (ob 20.30) evropskega prvenstva v Carigradu proti Španiji .



Pred tekmo so se dobro ogreli!



