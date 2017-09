FOTO: Takšno je vzdušje navijačev Slovenije pred tekmo

CARIGRAD – Še dobra ura nas loči do začetka četrtfinalne tekme med Slovenijo – Latvija, pred dvorano Sinan Erdem pa se od 18. ure naprej zbirajo slovenski navijači. Prvi je bil trio Samo Ivančič, Zoja Marija Ivančič, Rok Brinar. „Za nagrado po uspešni sezoni,“ je Samo Ivančič odvrnil, zakaj je hčerko pripeljal v Istanbul. Pred dvorano je bil tudi Rok Brinar, ki je košarkarski trener v KD Ilirija, kjer je svojo kariero začel prav kapetan reprezentance Goran Dragić.

„Danes je dan slovenske košarke!“ je ponovil Rok v upanju, da Slovenija naredi korak bližje kolajni. Izvedeli pa smo, da je bil let iz Ljubljane v Istanbul za nekaj slovenskih navijačev še poseben in obogaten za dragoceno izkušnjo. Ker je bil zračni prostor nad Istanbulom tako gost, je letalo s potniki celo zaokrožilo nad Črnim morjem, preden se je pustilo na osrednje letališče AtaTurk, ki je štiri postaje podzemne železnice proč od dvorane.

Tja, pred leta 2010 zgrajeno dvorano, je nekaj pred sedmo prišla večja skupina, ki jo je v Istanbul pripeljal Kompas. Njihov glavni operativec Jure Uranjek je potrdil, da je v turško mesto na dveh celinah danes priletelo 300 Slovencev, ki bodo glasno navijali za svoje košarkarje.

Med njimi tudi naš novinarski radijski kolega Miha Deželak.