FOTO: Solze v očeh slovenskega selektorja

Slovenski košarkarji so si sinoči za nekaj minut dali duška in proslavili uspeh. »Kakšno pivo?! Pije se gatorade z okusom pomaranče,« nas je nasmejal selektor Igor Kokoškov, ki se je z ekipo uvrstil med štiri najboljše v Evropi, jutri pa bo proti Špancem lovil preboj v finale.

»Bila je zelo težka tekma, tako po poteku kot za pripravo. Ekipa Latvije je zelo posebna, Porzingis pa je zunajserijski igralec, kar je znova dokazal, a tudi slovenski fantje so pokazali, da imajo velik karakter in ogromno kakovosti. Zasluženo so zmagali in to je brez dvoma velik dan za slovensko košarko. Kljub čestitkam, ki prihajajo iz vseh strani, medalje še nimamo, zato moramo ostati zbrani in se naslednjega tekmeca lotiti tako kot vseh ostalih,« je poskušal Kokoškov miriti atmosfero in evforijo. Tudi nekaj solz se je po tej zmagi prikradlo v njegove oči, a se je ob tej opazki le nasmejal in potrpežljivo nadaljeval odgovarjanje na vprašanja.

Dragić: Posloviti se želim s kolajno

»Težko je bilo. Zadnja dva dni sem bil tudi nekaj bolan. Sem pa vesel te zmage. Reprezentanca? Seveda želim končati in narediti, kar sem obljubil. A posloviti se želim s kolajno,« je bil jasen vidno utrujeni Goran Dragić, ki je ob koncu prvega polčasa dobil močan udarec v desno uho in sence. A na slovenski klopi so bili pripravljen na vse: ko je Gogi prišel na klop, je že dobil vrečko ledu.

»Veseli smo, a vemo, da nas že jutri čaka nova preizkušnja proti Španiji, ki ima fenomenalno ekipo in proti kateri bomo morali za zmago znova odigrati perfektno tekmo. Obe ekipi sta si zelo želeli zmage, zato tudi nekaj vroče krvi na koncu. Porzingis je izjemen igralec, dal je ogromno točk, ima dober met in je zelo visok, toda z ekipno predstavo smo prišli do zmage. Ob polčasu nam je bilo jasno, da moramo pokazati pravi obraz, sicer bi lahko šlo vse delo preteklih dveh mesecev v nič,« pa se je zmage iskreno razveselil še Gašper Vidmar, ki ima med vsemi našimi največ izkušenj s Turčijo. Tu igra že od leta 2007. Pa niti pomisli ne, da bi državo zapustil. Turki ga bogato plačujejo, Gape pa jim vrača z obrestmi.

Slovenska reprezentanca ima danes prost dan, zvečer pa bo trenirala v pomožni dvorani in kovala taktiko za boj s Španci ter poslušala vesti iz domovine: pričakovati je, da se tem 300 navijačem pridružil še nekaj stotnij.