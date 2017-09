FOTO: Premier pred tekmo na slavnostno večerjo

POLITIKA IN ŠPORT

CARIGRAD – Finale 40. evropskega prvenstva v Carigradu si je v živo ogledala tudi slovenska politična in gospodarska elita. Na čelu s predsednikom vlade Mirom Cerarjem, v spremstvu zunanjega in gospodarskega ministra, Karla Erjavca in Zdravka Počivalška.

Predsednik slovenske vlade Cerar se je pred tekme udeležil svečane, delovne večerje s turškim predsednikom vlade Binali Yıldırımom in srbsko premierko Ano Brnabić. Na večerji je bil tudi estonski premier Jüri Ratas.