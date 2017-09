FOTO: Poln Kongresni trg čaka junake, evropski prvaki so doma!

LJUBLJANA, BRNIK – Slovenska zlata košarkarska reprezentanca je že v Sloveniji. Reprezentantje so na Brniku že pristali, okoli 20. ure pa bodo na Kongresnem trgu (že zdaj je trg poln) v Ljubljani, kjer zanje pripravljajo velik sprejem. Ob 19.30 je na oder stopila skupina Kingston, ki je posebej za sprejem pripravila novo navijaško himno Alle alle.

Množico navijačev sta že pozdravila oče junaka Luke Dončića, Saša Dončić in športna novinarka Sanja Modrić. ki sta skupaj komentirala tekme na prvenstvu.

Velik uspeh je spodbudil številne navijače, da so svoje junake pričakali že na letališču, kjer je letalo z zlatimi potniki in tovorom medalj pristalo malo pred 19. uro. Kapetan Goran Dragić se je po pristanku na slovenskih tleh znova zahvalil vsem navijačem, ki so jih srčno spodbujali na včerajšnji finalni tekmi.

Kot na parketu je vnovič izstopal kapetan Goran Dragić, ki je že na letališču prižgal navijaško baklo, kakopak zeleno, in dokazal, da je danes dovoljeno vse.

Glede morebitnega slovesa od slovenskega reprezentančnega dresa, pa je dejal, da si vsi želijo, da bi ga v prihodnosti še oblekel. »Oče pritiska, žena pritiska, še malo pa bodo tudi otroci pritiskali,« je dejal z nasmeškom na obrazu.

Kljub dobremu vzdušju že po pristanku v Sloveniji se košarkarjem že mudi naprej, saj jih čaka še sprejem na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se že vse popoldne zbirajo navijači, kljub ne prav prazničnemu vremenu se jih je že uro pred napovedanim prihodom igralcev zbralo več tisoč.

Gasilci so pripravili vodni špalir.

Letalo so z značilnim častnim protokolom, kakršnega so doslej navijači lahko spremljali le pri zlatih uspehih tujih reprezentanc, prvi sprejeli gasilci na letališču, ki so pripravili špalir s curki vode.

Nora zabava na Kongrescu. Še Kingston. pic.twitter.com/ZfStR3lAdS — Rok Tamše (@RokTame) 18 September 2017

Sprejem šampionov na Kongresnem trgu v neposrednem prenosu: