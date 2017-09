FOTO: Poglejte, kakšna sta bila Goran in Luka pred 10 leti

Evforija ob uvrstitvi slovenskih košarkarjev v finale evropskega prvenstva ne popušča. Tako domači kot tuji mediji so prepolni pohval na račun naših fantov, ki tvorijo najboljšo košarkarsko reprezentanco v zgodovini Slovenije. Na spletu se je zdaj pojavila tudi fotografija iz leta 2007, ko sta bila Goran Dragić in Luka Dončić še precej daleč od finala evropskega prvenstva, lige NBA in Madrida.

Na fotografiji sta oba, Dončić je bil takrat seveda le osemletni deček, a je očitno že zelo dobro vedel, kaj si želi postati. Vzornika je videl tudi v 13 let starejšem vzhajajočem zvezdniku Dragiću.

Vse ostalo je zgodovina, bi lahko rekli. Zato si lahko ogledate, kakšen sta bila tedaj in kakšna sta danes.