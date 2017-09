FOTO: Po tekmi za zlato: Goran Dragić usmerjal avtobus

Carigrad se je zbudil v šampionsko jutro, naši junaki košarkarji so okoli pete legli k počitku. Noč je bila kratka. Ob enih zjutraj je avtobus z našo reprezentanco prispel ob Sredozemsko morje, kjer je v slovenski hiši košarkarje pričakalo okoli 500 navijačev. Bakla, navijanje in izredna gneča – kakor se za slavje spodobi. Kapetan Goran Dragić je usmerjal avtobus, Luka Dončić pa je sedel spredaj in vse snemal. »Mi Slovenci, mi Slovenci!«, »Kdor ne skače, ni Sloven'c!« in »Gogi, MVP, Gogi MVP!« je odmevalo v marini Atakoy.

Ko je avtobus parkiral, so navijači naredili špalir, skozi katerega se je reprezentanca odpravila na večerjo, potem pa se je družila z navijači.

Kdaj gredo naši asi domov, ponoči še ni bilo jasno. Pa smo izvedeli zakaj: po naše košarkarje bi šla Adria Airways. Ne prevažaš vsak dan prvakov. To ne bi bilo zastonj (verjetno). A je treba vedeti, da je naša Košarkarska zveza Slovenije že plačala povratno karto pri Turkish Airlinesu. Ne vedo pa, ali bodo dobili denar nazaj. Če gredo s Turki, bodo odšli iz Turčije ob 17.20.

Na Kongresnem trgu bodo ob 20.00.