FOTO: Noro: dva milijona pljuč za naše junake

LJUBLJANA – Ob več kot 7000 slovenskih navijačih v Carigradu si je najpomembnejšo tekmo v zgodovini slovenske košarke v gostinskih lokalih in na prostem ogledalo ogromno navijačev.

Veliko platno, na katerem so predvajali tekmo, so postavili tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se je zbrala množica športnih navdušencev.



Spodbudne besede so deževale tudi na različnih spletnih omrežjih.

#Slovenija Nasa pomlad gre iz tal, bistra kot burja, mona kot val. pic.twitter.com/oizcayXxCX — Janez Janša (@JJansaSDS) 14 September 2017