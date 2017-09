FOTO: Naši navijači rešujejo prvenstvo in turške prodajalce klobasic

ISTANBUL – Svetovna košarkarska zveza Fiba ima toliko denarja, da je tako rekoč ne gane, da dvorana Sinan Erdem v končnici evropskega prvenstva sameva. Bolj so bili v skrbeh prodajalci kokic, klobas, ocvrtega krompirčka in pijače. Vsak večer znova so skrušeni preštevali dobiček, ki ga ni bilo. Precej bolj vedrih obrazov so bili po polfinalu Slovenije in Španije. Saj ne da bi navijali za nas, večine košarka niti ne zanima, ampak Slovenci so jim naredili profit. Ko gre Slovenec na tuje, se ima fajn. Če je rezultat, še toliko bolje. Tudi zato se zdi, da prav slovenski navijači rešujejo to evropsko prvenstvo in iz dvorane ustvarjajo košarkarsko prizorišče, ki je v minulih dneh bolj spominjalo na gledališče. Zdaj ni več, polfinale je spremljajo vsaj 1000 naših navijačev, za finale jih pričakujejo vsaj še 1000, če ne več.



