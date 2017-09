FOTO: Luka Dončić z medaljo v bolnišnico

Slovenski košarkarji so se vrnili iz Istanbula okiteni z zlatom. Navijačem so se zahvalili za podporo in se kaj hitro z oblakov spustili nazaj na trdna tla.

Eden naših najboljših košarkarjev Luka Dončić je tako z medaljo odhitel v bolnišnico, k dedku. »On je pravi borec in šampion,« je prepričan mladi Dončić.