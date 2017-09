FOTO: Kdor ne skače, ni Sloven'c in šampioni na prepolnem Kongresnem trgu!

LJUBLJANA, BRNIK – Slovenska zlata košarkarska reprezentanca je že v Sloveniji. Reprezentantje so na Brniku že pristali, okoli 20. ure pa bodo na Kongresnem trgu (že zdaj je trg poln) v Ljubljani, kjer zanje pripravljajo velik sprejem. Ob 19.30 je na oder stopila skupina Kingston, ki je posebej za sprejem pripravila novo navijaško himno Alle alle.

Množica je najglasneje pozdravila kapetana zlatih junakov Gorana Dragiča.

Navijače sta najprej pozdravila oče Luke Dončića Saša Dončić in športna novinarka Sanja Modrić. ki sta skupaj komentirala tekme na prvenstvu.

Na trgu je 20.000-glava množica navijačev.

'Naši zlati' so stopili na oder pred polni Kongresni trg in slovenske zastave so prekrile središče prestolnice.

Zlati fantje se na odru na Kongresnem trgu zahvaljujejo svojim navijacem <3 #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/fq37fY9JZG — Tina Hacler (@TinaHacler) 18 September 2017

Zbrana množica je na ves glas zapela Vse najboljše Gašperju Vidmarju za 30. rojstni dan.

Zabava na Kongresnem trgu se je sicer kljub ne prav lepemu vremenu z občasnimi močnejšimi pošiljkami dežja začela že v zgodnjih popoldanskih urah. Navijači so prostore pod odrom začeli polniti že zgodaj popoldne, zdaj prostora blizu odra že dolgo ni več.

Neverjetno vzdušje #mojtim pic.twitter.com/ryg96FxMSc

— Klavdija Kopina (@KK_RTV) 18 September 2017

Velik uspeh je spodbudil številne navijače, da so svoje junake pričakali že na letališču, kjer je letalo z zlatimi potniki in tovorom medalj pristalo malo pred 19. uro. Kapetan Goran Dragić se je po pristanku na slovenskih tleh znova zahvalil vsem navijačem, ki so jih srčno spodbujali na včerajšnji finalni tekmi.

Kot na parketu je vnovič izstopal kapetan Goran Dragić, ki je že na letališču prižgal navijaško baklo, kakopak zeleno, in dokazal, da je danes dovoljeno vse.

Glede morebitnega slovesa od slovenskega reprezentančnega dresa je dejal, da si vsi želijo, da bi ga v prihodnosti še oblekel. »Oče pritiska, žena pritiska, še malo pa bodo tudi otroci pritiskali,« je dejal z nasmeškom na obrazu.

Gasilci so pripravili vodni špalir.

Letalo so z značilnim častnim protokolom, kakršnega so doslej navijači lahko spremljali le pri zlatih uspehih tujih reprezentanc, prvi sprejeli gasilci na letališču, ki so pripravili špalir s curki vode.

Nora zabava na Kongrescu. Še Kingston. pic.twitter.com/ZfStR3lAdS — Rok Tamše (@RokTame) 18 September 2017

Sprejem šampionov na Kongresnem trgu v neposrednem prenosu: