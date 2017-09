FOTO: Centimetri: prvi je Srb, Slovenci imamo tri velikane

Čeprav so vsi fantje na evropskem košarkarskem parketu visokorasli, nekateri med njimi precej izstopajo. Zagotovo ste opazili srbskega reprezentanta Bobana Marjanovića, zvezdnika lige NBA, ki v višino meri neverjetnih 222 centimetrov.

Trije z 211 centimetri

Med Slovenci so najvišji igralci Anthony Randolph z 211 centimetri, toliko pa sta visoka tudi Gašper Vidmar in Žiga Dimec. Najnižji med slovenskimi reprezentanti je Matic Rebec s 180 centimetri.

Nekaj najvišjih

Latvijec Kristaps Porzingis, ki je bil proti Sloveniji skorajda povsem nemočen, v višino meri 218 centimetrov. Grk Georgios Papagiannis je visok 217 centimetrov, s 216 centimetri mu sledijo Islandec Tryggvi Hlinason, poljski center Przemyslaw Karnowski, Ukrajinec Artem Pustovyi in Rus Timofey Mozgov.



Grški center Ioannis Bourousis je visok 215 centimetrov. Po 215 centimetrov sta visoka tudi Španca Pau in Marc Gasol. Centimeter manj v višino meri Romun Catalin Baciu, in sicer je visok 214 centimetrov.



In še nekaj zanimivosti. Naši sosedje Hrvati, ki so izpadli pred četrtfinalom, so v povprečju visoki 203 centimetre, stari pa 28 let. Slovenski reprezentanti so v povprečju visoki 200 centimetrov, stari pa 25 let.