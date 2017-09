Finale na velikem zaslonu na Kongresnem trgu, vreme ni pomembno

LJUBLJANA – V slovenski prestolnici si bo mogoče drevi (ob 20.30) ogledati finale evropskega košarkarskega prvenstva z našo reprezentanco v boju s Srbi za zlato na velikem zaslonu v središču Ljubljane ne glede na vreme, je na twitterju sporočila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.



Za Slovenijo in slovenski šport bo to zgodovinski obračun, v katerem si lahko košarkarji kot prva slovenska članska reprezentanca v igri z žogo priborijo zlato odličje na evropskem prvenstvu. Doslej smo imeli finaliste v rokometu (2004) in odbojki (2015), pa so bili Nemci oziroma Francozi boljši.

Lahko Dragić in Zagorac ponovita leto 2004?

So pa naši košarkarji že dvakrat zlato zablesteli na evropskih prvenstvih, in sicer v kategoriji do 20 let. Leta 2000 so bili prvi v makedonskem Ohridu, leta 2004 pa v češkem Brnu, obakrat so v finalu premagali Izrael. Na Češkem sta bili v zmagovalnem moštvu tudi Goran Dragić in Saša Zagorac, upajmo, da bosta tudi tokrat.





