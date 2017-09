Finale na velikem ekranu na Kongresnem trgu, vreme ni pomembno

LJUBLJANA – V slovenski prestolnici si bo mogoče drevi (ob 20.30) ogledati finale evropskega košarkarskega prvenstva z našo reprezentanco v boju s Srbi za zlato, na velikem ekranu v središču Ljubljane. In to ne glede na vreme, je na twitterju sporočila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.



Za Slovenijo in slovenski šport bo to zgodovinski obračun, kjer si lahko kot prva slovenska reprzentanca v zgodovini zagotovijo zlato odličje.



Kako se vi pripravljate na tekmo? Kje jo boste spremljali? Imate pripravljene navijaške rekvizite? Sporočite nam in pošljite fotografije ali video.

Urediti je bilo potrebno kar nekaj podrobnosti, ampak NEPOSREDEN PRENOS FINALA NA VELIKEM ZASLONU #EUOBASKET 2017 NA KONGRESNEM TRGU - BO!! — Petra Stusek (@spetra) September 16, 2017