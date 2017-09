Dragić & Co. opravili svoje, zdaj je na potezi zveza

LJUBLJANA – Danes in jutri bo še nekaj sprejemov, potem se bodo junaki košarkarske pravljice raztepli po svetu. Vsak v svoj klub, s trebuhom za kruhom. Prvi so odpotovali že včeraj, tudi Luka Dončić, ki so ga pričakali v Madridu. Tja je odšel s poškodovanim gležnjem. »Nič hudega, v dveh tednih bom čil in zdrav,« si Dončić ni razbijal glave s poškodbo. Ne nazadnje je evropski prvak. Za nekaj dni je odhod v ZDA prestavil kapetan Goran Dragić, ki je, to je bilo očitno, užival v vsakem trenutku slavja. »Žur je bil super, morda včeraj malo preveč. Ni bilo ravno časa za zabavo. Bilo pa je precej podpisovanja avtogramov in fotografiranja. Najbolj v srcu mi bo ostal žur v dvorani,« je Goran potrdil, da je za njim naporna noč. Saj si je s fanti to zaslužil! V nadaljevanju je dejal, da ni kak filmski junak, kot si ga mnogi predstavljajo. Si pa film zasluži celotna reprezentanca. »Sem navaden Gogi iz Kosez. O nas lahko kar takoj začnejo snemati dokumentarce. To je treba posneti za naše otroke, vnuke, da vidijo, kaj smo naredili za to državo. Ko bo filmček prišel ven, si ga bom z veseljem ogledal. Sicer sem raje v ozadju,« je navrgel Goran v upanju, da se kdo res loti priprave filma. Poznavajoč slovenske razmere verjetno ne bo trajalo dolgo, da to kdo res stori. V tem filmu bo tudi podatek, da je Gogi na finalu eurobasketa skoraj zagotovo sklenil reprezentančno kariero.

Sem navaden Gogi iz Kosez!

Slaba šala Američanov

»Kar sem si želel, sem dosegel, in mislim, da je najbolj prav, da na tej točki tudi zaključim. Vsi smo imeli težko leto brez pravega odmora, v NBA je to še malce težje, ker imamo v programu 82 tekem rednega dela in res veliko potovanj. Potem je tu še končnica. Predvsem je težko ostati zdrav, treba je biti tudi mentalno močan. A zelo sem vesel, da lahko igram košarko in delam, kar me veseli. Malce mi je žal, da novembra ne bom mogel biti z reprezentanco,« je še dodal Goran. V Miamiju so stiskali pesti za Gogija. Verjetno, da postane prvak, da bo v prihodnjih poletjih le njihov. Pat Riley, šef kluba, in trener Erik Spoelstra sta se že javila. »Dobil sem telefonski sporočili od Rileyja in Spoelstre. Pišeta, da moram narediti fizične teste, da vidijo, ali sem nared za sezono. Nisem najbolje razumel tega sporočila,« je komentiral Gogi slab poizkus ameriške šale.

Novi selektor drug teden

Novo poglavje začenja tudi Košarkarska zveza Slovenije. »Priznam, zdaj malce drugače gledajo na nas,« nam je dejal predsednik zveze Matej Erjavec, ki je ponosen na storjeno v zadnjem letu dni. »Vsi so garali za to, da smo danes tu, kjer smo,« je povedal prvi mož KZS, ki mu je kristalno jasno, da ne more več računati na zlatega selektorja. »Vedno bo dobrodošel pri nas,« je bil jasen predsednik zveze. Selektor Igor Kokoškov je potrdil, da obstaja možnost, da ostane kot svetovalec reprezentance. »To so dejstva, prek katerih ne moremo. Evropa je razdeljena. Francija in Španija najbolj bentita, ker bosta v kvalifikacijah izgubili največ. Oboji pritiskajo na svetovno košarkarsko organizacijo. Uradnih pogovorov o morebitnih spremembah ni bilo ali pa mi za njih ne vemo,« se je Erjavec že ozrl na novembrski začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019. KZS ima ta čas še druge (sladke?) skrbi. »V rokavu imamo dve rešitvi za selektorja,« Erjavec še vedno skriva adute, ki jih premore. Je pa nam razkril – selektor bo znan čez teden dni.

300.000 naj bi znašala nagrada, ki jo bo prispeval Adidas.

So že iz minusa?

»Eurobasket 2013 je sprožil pravo evforijo, vsi so hoteli v košarkarske šole. Zdaj bo enako, morda celo bolje,« je predsednik opozoril na še en dober vidik, ki ga je prinesel naslov evropskega prvaka. Pričakovati je, da KZS ta uspeh tudi unovči. Ob koncu minulega koledarskega leta so bili plat zvona, saj so se znašli v rdečih številkah. Eni pravijo, da je šlo za kreativno računovodstvo, drugi trdijo, da je zveza v težavah. »Kondicijsko smo malo slabši, ker smo imeli tri neprespane noči. Finančno pa bolje, ker je ministrstvo dalo denar,« je malce dvoumno pojasnil Erjavec. Za Slovenske novice je zatrdil, da se je zveza izkopala iz minusa. Če se ni, pa bi se kmalu morala. Nagrado bo prispeval tudi Adidas, ki je letos postal uradni opremljevalec zveze. Koliko bo dal, ne pove nihče. Toda okoli 300.000 evrov bi vendarle moralo sesti za račun KZS. Erjavec je še spomnil, da so bili podatki o minusu zveze posredovani z namenom. Spomnil je, da so določene sile hotele prevzeti zvezo. Da se to dogaja vnovič, ker sodniki stavkajo, ti pa so orodje v rokah nekoga iz opozicije, ni želel komentirati. »Morda mi kar sami zapustimo KZS,« nas je pustil brez odgovora.