Dončića ne bodo spustili v NBA

Košarka je v resnici svet številk. Poleg števila zadetkov na koš in višine točk, ki sta sicer najpomembnejša, so nedvomno zanimive vrtoglave višine igralcev pa seveda enormni zaslužki. Ti so malemu človeku najbrž že skoraj nekoliko nerazumljivi – podobno, ali še zanimiveje, pa je v nogometu. Ogledali smo si nekaj najzanimivejših številk, za katere se ob gledanju napetih predstav naših fantov nismo niti imeli časa zavzeti, tudi to, koliko zaslužijo najboljši košarkarji na zemeljski obli.



Ker je center zaslužkov čez lužo, v ligi NBA, kjer delajo tudi slovenski reprezentanti, podatke, da se izognemo napakam pri pretvorbi v evre, objavljamo v dolarjih. In, seveda, gotovo bodo nanizani podatki po koncu evropskega prvenstva hitro zastareli, saj bodo sijajne predstave na igriščih karte premešale na novo.



»Celoten članek je objavljen v Nedeljskih novicah, ki vas cel teden čakajo pri vašem prodajalcu časopisov. Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.«