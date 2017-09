Dončić vrača žogico Srbom

CARIGRAD – Luka Dončić pred finalom evropskega prvenstva v košarki (začetek danes ob 20.30) ni ostal dolžan srbskemu selektorju Aleksandru Đorđeviću, ki je dejal, naj si Slovenci odnesejo tablo za koš kar domov. Razlog? Zaradi številnih trojk, ki jih je Slovenija zadela od table. Luka je takole odgovoril Saletu: »Če nam bo še dobro služila, jo bomo res odnesli domov. Do zdaj je bila odlična.«

Slovenija je še edina neporažena reprezentanca na prvenstvu, za Luko pa to pred zadnjo tekmo nič ne pomeni: »To je finale. Igrali bomo, kot da je to prva na prvenstvu. Imamo načrt kakor vedno doslej. Najpomembnejše je, da celotna ekipa uživa v košarki in da se zabavamo na igrišču.«