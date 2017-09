Bojijo se Gorana Dragića

Glas in slika o super igrah našega kapetana sta prišla tudi do ukrajinske reprezentance. Foto: Leon Vidic

Istanbul • Jutri bo poseben dan. Zagotovo bo moralo na vrsto počakati tudi kako kosilo. Slovenija bo od 11.30 v času pozne malice igrala osmino finala eurobasketa, tekmica pa bo 38. ekipa Fibine lestvice, Ukrajina. Nesojenim gostiteljem evropskih prvenstev v letih 2015 in 2017 je uspelo v zadnjem krogu predtekmovanja skozi šivankino uho obiti Gruzijo in se prebiti v drugi krog. Predvsem zaradi zmage nad Izraelom (64:88) in poraza Gruzije proti Italiji (69:71). Ukrajinci so poleg zmage nad gostitelji premagali Gruzijo, po pričakovanjih so jih porazili Nemci, Italijani in Litovci.

Brez razprodaje žog

Prvo ime ekipe je 216 centimetrov visok center Artem Pustovij, ki si kruh služi v španski elitni ligi, nosi pa dres Obradoira. Na tem prvenstvu ima po 17,6 točke in 5,8 skoka. Z žogami Pustovija in Vjačeslava Kravcova (212 centimetrov) hrani ideolog ukrajinske igre Denis Lukašov (6,8 točke, 5,8 podaje). To bo tudi tekma med 3. napadom prvenstva (se razume Slovenije) in 15. ofenzivo, ki jo med 24 ekipami premore Ukrajina. Slovenija ima premoč tudi pri skoku. Sta pa obe ekipi varčni pri izgubljenih žogah (Slovenija jih izgubi 12 na tekmo, Ukrajina 12,2). Slovenija in Ukrajina sta v zadnjem času često tekmici. V lanskih kvalifikacijah za eurobasket so Slovenci dobili oba dvoboja, prav tako so bili od Ukrajine boljši letos v času priprav (78:67). Jutri bo na sporedu že 13. medsebojni uradni obračun – Slovenija prepričljivo vodi z 10:2.

Odrezati dirigenta

»Žal mi je, ker ne morem pomagati reprezentanci na evropskem prvenstvu,« obžaluje Oleksandr Riabčuk, ki se s klubom Južni Khimik pripravlja na novo sezono. Lani je še bil v izbrani vrsti, Sloveniji je v Celju nasul osem točk. Vesel je, ker je njegovim rojakom uspelo priti v osmino finala. »Treba bo nevtralizirati Gorana Dragića, ki ima izjemno veliko izkušenj, je dober NBA-igralec in pravi vodja ekipe,« opozarja poškodovani Riabčuk, ki meni, da je treba Goranu na vsak način preprečiti, da bi vodil slovenski orkester. Eno so besede, drugo pa dejanja.

Sobotni program V osmini finala se bodo v soboto pomerile: Slovenija – Ukrajina, Finska – Italija, Nemčija – Francija, Litva – Grčija.