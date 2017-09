Besede Kokoškova za zgodovino: To bo tekma slovanskih bratov

CARIGRAD – Igor Kokoškov, eden najpomembnejših tvorcev slovenske košarkarske pravljice, je preudaren in inteligenten strokovnjak z uspešno kariero onkraj velike luže, a tudi človek z glavo in srcem na pravem mestu. Le takšen človek je namreč slovensko reprezentanco lahko popeljal do samega finala evropskega prvenstva.

In če se pred kamerami nerad izpostavlja, je na spletu nekaj drugega. Na njegovem facebooku lahko beremo, da bo današnji dan tisti, ki si ga bomo vsi zapomnili. In še: »Tekma Slovenije proti Srbiji ne bo samo ena največjih in najtežjih, kar so jih kdaj igrali na evropskih prvenstvih, ampak bo tudi tekma slovanskih bratov.«

Dodal je, da spoštuje srbsko košarko, na Slovenijo pa je ponosen. Na parketu bodo fantje pustili svoje srca in domov prinesli medaljo. Medaljo zagotovo, vprašanje je le še, kakšne barve bo.

V poplavi facebook objav naj se dotaknemo še ene, ki bolj za šalo kot zares opisuje srbskega genija na slovenski klopi. Ker se le redko vidno razburi in pokaže svoja čustva, se po družabnih omrežjih že deli zabavni kolaž njegovih odzivov.