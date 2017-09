Admiral: Gogi mi je izpolnil sanje!

Več kot 10.000 Slovencev je bilo leta 2000 na evropskem nogometnem prvenstvu v Amsterdamu, nekaj manj jih je letos romalo v Istanbul na košarkarsko prvenstvo, Slovenci pa smo bili narod, zaradi katerega so si turški prodajalci spominkov, kebabov in piva v zadnjem tednu eurobasketa malce opomogli. Med najopaznejšimi je bil zagotovo tudi admiral z zeleno kapo in velikim pokalom. Hitro je postalo jasno, da je to Žalčan Aleksander Javornik, nekdanji nogometaš, vezist po poklicu, igral je za NK Žalec, v domačih logih pa je znan po vzdevku Žavski.



Hvala za dobro navijanje, čestitke za kolajno. Tudi po vaši zaslugi.



Hvala za čestitke. Uspelo nam je, nihče ni srečnejši kot jaz.



Še dobro, da ste leta 2012 spremljali svetovno prvenstvo v nogometu in videli nizozemskega navijača, ki vas je navdihnil.



Bog ve, kaj bi bilo. Zagotovo pa ne bi bilo tega mojega lika. Morda bi se spomnil česa drugega. Drži pa podatek, da mi je na SP 2012 v oči padel zelo vpadljiv in prepoznaven nizozemski navijač v generalski opravi s pokalom.



Očitno ste v sebi začutili poslanstvo.



Čutil sem, da sem povezan s športom. Rad ga imam. Rad navijam za Slovenijo. Zato sem se odločil, da pomagam. Košarko smo ves čas dobro igrali, a je vedno nekaj zmanjkalo. Tudi sreče ni bilo. Želel sem si, da bi bil del srečne zgodbe.



