Ne pozabite: za Slovence danes ura resnice

KRAKOV – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v soboto zvečer dobila vsaj delni odgovor, kje so na evropskem prvenstvu na Poljskem njeni limiti. Tekma proti realno precej slabši Španiji s tem odgovorom ni mogla postreči, povsem drugače pa bo po obračunu z naslednjimi tekmeci, Rusi, ki so eni od favoritov tega prvenstva.

Tekma sicer ne bo odločilna, se bi pa njen zmagovalec povsem približal prvemu mestu v skupini C in neposrednemu napredovanju v četrtfinale. Rusi, evropski prvaki iz leta 2013 in olimpijski prvaki leta 2012, so na stavnicah favoriti, s čimer pa se slovenski selektor Slobodan Kovač ne strinja.

Tekma se bo začela ob 17.30.