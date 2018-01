Zdaj je uradno: rokometaši ostajajo na prvenstvu, zvečer bo pekel

Bobinac: Soglasno smo sprejeli odločitev Vir: STA »Za nami sta dve tekmi, ki sta bili krivični do slovenske reprezentance. Na prvi je šlo za kriterije sojenja, na drugi pa za materialno kršenje pravil. Zato smo se pritožili, žal smo ugotovili, da je tudi druga stopnja razsodila, da zavrže našo pritožbo. Presenečenja po tej odločitvi EHF ni bilo, smo pa seveda razočarani,« je o aktualnih temah in pritožbah dejal Bobinac. »Predsedstvo se je odločilo, da nadaljuje prvenstvo v korist športnikov, navijačev in javnosti. A v naslednjih 21 dneh bomo vložili pritožbo še na arbitražo EHF, če bo treba, pa bomo šli pozneje še na CAS,« je na novinarski konferenci v hotelu Westin v Zagrebu dejal predsednik RZS Franjo Bobinac.